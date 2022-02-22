癌症診療品質認證優等　成大醫院優質醫療受肯定

▲成大醫院獲衛福部國健署，全國癌症診療品質認證「優等」最高榮譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

衛福部國健署公布全國「癌症診療品質認證」的62家醫院中，共有6家醫院被評為「優等」最高榮譽，其中成大醫院以優質醫療名列其中。

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成大醫院癌症治療品質，在成大醫學院院長沈延盛教授胰臟癌團隊、周振陽教授婦癌團隊、蘇五洲教授肺癌團隊與陳彩雲教授血癌團隊的帶頭下，與顏家瑞主任帶領的癌症中心全力支援，各個癌症的多專科治療團隊不斷成長，提供了癌友優質的診療照護。

面對人類健康與生命最大威脅的癌症治療，成大醫院癌症中心各醫療團隊悉依治療與實證變動，逐年審視並編修各種癌症的診療指引，配合醫療技術日新月異，不斷修正與增加變動。正正呼應成醫「修己之道，專注本分」、「成人之美，點燃心中蠟燭」的「藏行顯光，成就共好」的核心價值。

依照「癌症診療品質認證」規範，如年度癌別新診斷個案達50例以上，醫院即「必須」建立該癌症類別的診療指引；但是，成大醫院對於難治而稀有的癌別，雖然未達50人之門檻，多專科團隊仍前瞻性地依認證標準預行建立指引，以提供最適當的治療建議，讓病人安心、安定的接受癌症治療。

智慧科技的精準醫療是未來趨勢，成大醫院對於癌症的精準醫療，建置完善架構的臨床資料庫，且逐步建構人工智慧(AI)輔助判讀、輔助診療及疾病預測等，落實AI醫療產品技術應用在臨床決策、治療場域，以發展人人可以負擔的個人精準醫療服務新模式，未來將成為癌症診療指引的新重點，也是成大醫院醫療團隊守護病人安全與生活品質的共同目標與責任。