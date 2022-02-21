加護病房驚見「章魚觸手爬出」男大生嚇傻　急診醫證實：我也看過

▲男大生在加護病房的天花板上，看到白色的章魚觸手在爬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

加護病房醫師陳志金日前透過臉書分享，他過去一名男大生病患透露，曾經在加護病房的天花板上看到章魚的觸手在爬，但當下嚇到不敢說。對此，陳志金坦言他也看過，並解釋這是了「加護病房症候群」又稱為「譫妄症」所致。

陳志金表示，男大生透露，他當時躺在加護病房的床上，看到有類似章魚觸手、白色的東西突然出現，在天花板上慢慢地爬，「然後慢慢的縮回去，在天花板的出風口」，「我那時候，也有看到，但是，我不敢說」，「怕說了，又要被帶去做檢查」。

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「你一定被嚇到了」，陳志金表示，男大生發生了「加護病房症候群」，當下一定感到疑惑、擔心、甚至恐懼，但在他解釋後應該可以釋懷；他透露，他在查房時，也曾看過類似的情況，但推測應該是空調出風口的水氣，但最後也開玩笑說，「可能也未必是加護病房症候群^_^」。

此外，陳志金舉例，過去曾有女明星在節目上控訴在加護病房任人糟蹋，「其實也是因為「加護病房症候群」（譫妄）造成的誤會。如果你有家人住加護病房，向你反應有感受到「怪怪」的地方，不妨先向醫療人員反應，才不會自己嚇自己，或者產生誤會。」

▲陳志金解釋，「加護病房症候群」常出現在加護病房的病人身上。（圖／翻攝自pixabay）



陳志金解釋，「加護病房症候群」是指病人身處加護病房的環境，因為生理、心理上的壓力、作息日夜顛倒，而出現對人、事、時、地、物有所混淆，或幻覺等症狀，常常會讓家屬感到擔心，以為是「卡到陰」。有時候，甚至會向家屬投訴受到醫療人員的虐待,當然這個只是幻覺。

陳志金表示，醫療人員只要適當地向家屬說明，就可以減少不必要的擔心與誤會。加護病房症候群常只是短暫現象，大部分的病人在轉往普通病房之後便能緩解。

男大生:「主任，早上您的貼文，有一段提到說，有些病人會看到有東西在ICU的天花板爬，我那時候，也有看到，但是，我不敢說欸～」 阿金:「為什麼不敢說？」 男大生:「因為我怕說了，又要被帶去做檢查^_^」 阿金:「這在加護病房很常見，你是看見什... 由 Icu醫生陳志金發佈於 2022年2月20日 星期日

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