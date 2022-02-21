淫保全躲入監竟密室囚少女66小時　共犯隱匿行蹤遭判刑定讞

▲高雄少女失蹤，羅姓保全遭判刑定讞。（圖／翻攝PTT）



記者吳銘峯／台北報導

新竹日前爆發「密室囚少女」案，羅姓保全員為了躲避因性侵案判刑10年的牢獄之災，在自家豪宅蓋密室，並在逃亡期間誘拐少女坐陪，囚禁少女66小時。羅男判刑11年半定讞已經發監，至於協助他載少女、丟手機隱匿行蹤的盧姓共犯，最高法院21日也將他判刑1年定讞。

本案發生於2020年9月間，當時31歲的羅姓保全，2018年間因性侵2名少女遭判刑10年定讞。但他遭判刑定讞後，他的19歲嫩妻並未讓丈夫面對司法，反而遭羅男唆使，協助他逃亡。羅妻先向警方謊報羅男失蹤，羅男則趁機在母親新竹的豪宅中蓋夾層密室，企圖靠著密室逃過牢獄之災。

不僅如此，當年5月羅男以「電競陪玩員」誘騙高雄14歲少女打工上鉤，為了躲避追查，羅男還找了當時37歲的盧姓友人，前往高鐵站載運少女，將少女載運到羅南豪宅中，羅男密室囚禁少女；另外羅男也拿出3千元給盧男，要他帶著少女的手機到台北繞一繞，最後將手機丟棄在新北市永和堤防附近，藉此隱匿行蹤。另外羅妻與另名同夥、大樓物業管理員王姓男子，也曾在羅男躲藏期間協助送餐。

全案因少女的母親報案後爆發，檢警多次搜索羅男住宅，無法尋獲，最後盧男因良心不安，供出密室所在，警方才順利救人。羅男被捕後還哭說：「我就是喜歡小女生，我可能到40、50歲也是喜歡小女生；只要遇到我喜歡的小女孩，我可能會控制不了。」檢方對相關人等提起公訴。

一審依照違反《兒少性剝削防制條例》等罪，將羅男判刑11年6月，沒想到他竟未上訴，全案定讞；加上先前定讞的10年刑期，他將在獄中服刑超過20年。此外，盧男一審遭判刑1年6月、王男一審遭判刑1年2月。2人上訴二審後，盧男改判刑1年、王男改判刑9月；王男未上訴先行定讞，盧男上訴第三審。最高法院21日駁回盧男上訴，全案定讞。

▼高雄少女失蹤，共犯盧姓男子遭判刑定讞。（圖／記者陳以昇攝）