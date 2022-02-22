挺韓網紅孕照曝光已婚「恐掉粉」　怒告直播男洩她個資慘吞敗

▲高鈞鈞不滿自己和家人照片遭公開，控告直播同業涉嫌違反《個資法》。（資料照／翻攝自Facebook高鈞鈞）

記者劉昌松／台北報導

挺韓網紅高鈞鈞去年發現，直播主林仕鵬在LINE群組中，po出許多她過去懷孕及孩子參加比賽等舊照，故意散布她已婚生子的隱私，可能會害她掉粉，指控林男涉嫌違反《個資法》，台北地檢署調查，林男轉傳的照片可在網路搜尋取得，且只是評論「像不像」，並沒有指明影中人身分，22日以罪嫌不足等理由，處分不起訴林男。

高鈞鈞(高可娣)曾向媒體控訴，2020年底突然遭安安(黃孟婷)攻擊，雙方隔空互控霸凌，都說要蒐證提告，隔年，高鈞鈞從友人提供的截圖發現，與安安在同1個私人LINE群組中的另名直播主林仕鵬，曾接連在群內po出高鈞鈞的相關照片。

這些照片包括高鈞鈞挺著孕肚與家人合照，她的孩子參加爬行比賽、表演烏克麗麗等舊照，高鈞鈞不滿家人孩子的長像曝光，私生活遭到侵犯，而且讓大家知道她已婚生子，恐害她掉粉，因此控告林男涉嫌違反《個人資料保護法》。

但檢察官調查，林男在po照後，只是問大家「覺得像不像」，並沒有直指照片主角就是高鈞鈞或高鈞鈞的孩子，且高鈞鈞懷孕時與家人的合照，曾在媒體報導中刊登過，相關照片可在網路搜尋取得，照片本身並沒有標註影中人身分，也沒有其他應受保護的個人隱私資訊，並不構成犯罪，因此處分不起訴。