「中華電信」四大價值觀毅力不搖：創新、當責、客戶導向、誠信

▲中華電信秉持以客戶為中心的價值創造，持續強化核心能力，持續提供創新應用服務。（圖／品牌提供）

電信三雄之一的中華電信，一直受許多用戶的青睞，這次在《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，一舉奪下三大獎項，包括最佳品牌、最佳人氣與永續經營獎。

中華電信表示，秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，不僅在公司治理、環境保護與社會責任三大面向持續投注心力，同時積極接軌國際，朝ESG（環境永續、社會責任、公司治理）企業永續發展聚焦的三大面向努力前進，致力發揮在資通訊產業技術、能力、資源的優勢，期望能幫助台灣相關產業共同實現永續發展目標，創造更多社會正面影響力，以成為「最有價值及值得信賴的資通訊公司」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

董座謝繼茂：企業價值觀是軟實力！

中華電信董事長謝繼茂表示，在同仁合作努力下，中華電信去年完成了「躍升2021」的三年轉型計畫，並創造了營收、獲利雙超標的營運佳績。展望2022年，中華電信以三大事業群與三大技術團隊，挑戰未來、齊心轉型，持續站穩市場領導地位，締造營運新里程碑。

▲中華電信積極推動國際化、佈局全球。（圖／品牌提供）

在謝繼茂心目中，可以讓中華電信永續經營、能在競爭市場上屹立不搖的四項價值觀，包括創新、當責、客戶導向、誠信。

他強調，換句話說，組織轉型是硬實力，企業價值觀就是軟實力，在新的組織架構下，已勉勵同仁大家一起來落實並發揚這四個價值觀，讓創新、當責、客戶導向、誠信這四種價值觀，變成大家共同遵守的準繩，成為中華電信的企業文化，相信必能帶動公司邁向欣欣向榮的未來。

綠電、節電與科技減碳等三大永續發展逐一落實

謝繼茂表示，中華電信很早就理解，企業經營除了創造最大利潤之外，也要善盡社會責任，所以早在2007年就在國內出版第一份企業社會責任報告書，結合中華電信基金會與社福團體，持續推動數位社會創新，包括：偏鄉寬頻上網、科技防疫、簡訊實聯制、5G無塑日、數位好厝邊、伴您好讀社區網路課輔等等。

▲中華電信為國內唯一榮獲2個國際權威機構speedtest、opensignal認證的5G網速雙冠王。（圖／品牌提供）



對於永續發展，謝繼茂也說，今年已經設定減碳目標，包括2050年達成淨零碳排；2030年碳排減半、IDC資料中心100%使用再生能源、辦公據點淨零排放等目標，並規劃透過綠電、節電與科技減碳等三大作為逐一落實。