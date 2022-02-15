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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

可以跑攤、遶境了！16日起宗教場所防疫規範將適度鬆綁

▲▼萬華,艋舺龍山寺,宗教,傳統信仰,祭祀行為,祈福,拿香拜拜,宗廟,節慶祭典,國定古蹟,減香,減爐,禁香,香爐,觀世音菩薩,香火,香客,廟埕。（圖／記者李毓康攝）

▲宗教活動。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

隨著農曆春節的結束，內政部次長陳宗彥表示，自16日起，將適度鬆綁春節期間宗教場所及宗教集會活動的防疫措施，如民選公職人員、政府官員禁跑攤、宗教場所禁飲食、禁提供籤筒供盤及容留人數限制等措施，皆予取消；而原本禁止的遶境、遊行，以及500人以上的宗教活動，將開放為提報防疫計畫，並經活動地點的地方政府同意後即可辦理。

陳宗彥表示，考量農曆年前後，國人普遍有前往宗教場所走春拜廟的傳統習俗，為避免宗教場所及宗教活動在春節期間發生群聚感染增添防疫的負擔，在春節前後實施了較嚴格的防疫管制措施。

陳宗彥指出，感謝這段時間，國人及宗教團體的體諒和積極地配合各項防疫措施，國內疫情並沒有擴大，故自2月16日起，將適度鬆綁宗教場所及宗教集會活動防疫措施。

陳宗彥提醒，各宗教場所及活動仍須配合指揮中心防疫指引，欲辦理遶境、遊行及500人以上大型宗教活動者，均須提報防疫計畫並經地方政府同意後方可辦理，同時建議宗教團體內部人員，儘速接種至少2劑疫苗。

另宗教團體神職人員、執事或其他主持儀式或講道人員，除飲食外仍然須全程佩戴口罩。倘有舉辦餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離，減少交談。另外，如有提供住宿的場所，除同住家人外，以1人1室為限。

陳宗彥強調，疫情尚未遠離，雖然宗教防疫措施酌予鬆綁，但民眾進入宗教場所後請務必正確佩戴口罩，並且配合實聯制、量體溫、盡量保持社交距離，也請宗教場所落實環境清消，大家共同為防疫努力。

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