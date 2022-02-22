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前馬雷蒙舞群慘遭3員工碎骨焚屍　更審再判無期徒刑

▲▼殺害前馬雷蒙舞群、錢莊大亨的2名員工唐世豪（綠衣）與陳天賜。（圖／記者吳銘峯攝）

▲殺害前馬雷蒙舞群、錢莊大亨的2名員工唐世豪（綠衣）與陳天賜。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄，因與員工發生財務糾紛，又遭員工覬覦財產，最後慘遭3名員工殺害，屍體還被載到宜蘭地區碎骨焚屍。一二審均將唐姓、陳姓2人重判無期徒刑，另名共犯判刑18年。唐陳2人涉案部分撤銷發回後，高院更審22日仍判處無期徒刑。可上訴。

本案發生於2019年6月間。前「馬雷蒙」舞團舞者、當時52歲的施政雄，後來開設錢莊，在新北市泰山、桃園等地均設有公司。而犯案的3名員工唐世豪、江昶濬、陳天賜，都是泰山主公司的老員工，但也都有重利、毒品等前科，3人跟著施男，最久的已經5年、短的也有2年。

不過唐世豪因放款、對帳業務與施男常有口角爭執，最後施男更對外放話處理唐男。唐男不滿，與平日感情極好的江、陳2人，在案發前1個月一起在熱炒店聚餐。眾人抱怨與老闆不愉快，唐男最後提議殺害老闆，當場獲得陳男認同；唐男隨後又向江男承諾，不須由江男動手，屆時江男只需抱住施男，以後公司換他當老闆，江男可自放款收回款項抽佣2成當獎金。3人謀議後，約定找機會動手。

案發於當年6月16日下午3時許，唐男進錢莊繳回120萬元放款現金，隨即與施男發生口角，唐男掏出水果刀刺向施男；江男見狀依計畫將施男環抱，阻止施男防衛，陳男亦持開山刀朝施後頸部、腹部砍殺。3人最後聯手殺死施男，並將屍體屍體裝入行李箱，載往江男的宜蘭壯圍老家，碎骨焚屍滅跡。警方循線逮捕3男，檢方對3人提起公訴。

一二審均將唐陳重判無期徒刑，江男判刑18年，江男未上訴，二審判決後定讞。唐陳2人涉案部分遭最高法院撤銷發回，高院更一審審理後，於22日宣判。更一審仍認定2人有罪，手段兇殘，因此駁回上訴，維持無期徒刑。2人還押時，對記者詢問是否會上訴？有無悔意？等等問題，均不答覆。

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