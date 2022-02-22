石明謹違法兼職遭降級罰款20萬　上訴批上級態度反覆

▲石明謹。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名足球球評石明謹，因擔任台北市交通警察大隊萬華分隊警員，被檢舉疑似違法兼職擔任球評，遭移送懲處。懲戒法院一審將他判處降一級改敘，併罰款20萬元。石明謹上訴，法院22日開庭前，他批評先前就報告上級主管獲准，但最後卻遭移送，上級主管態度反覆、意見不一。

石明謹在電視台中長期擔任足球球評，包含世界盃足球賽、歐洲國家盃、歐洲足總盃等，大小國際足球賽事，都可以看到他擔任球評、講論賽事。而他真實的身分是員警，在台北市交通大隊萬華分隊任職，負責處理大小車禍案件。而他2019年遭到檢舉，任職期間延宕車禍案件又違法兼職，交通大隊隨即發布聲明，表示對他記過、申誡，另外也函送台北市政府議決，最後交由懲戒法院議處。

懲戒法院去年7月間對違法兼職部分作出判決，僅認為他從2011年到2018年間止，擔任電視台足球球評，總計出席190次，領取車馬費283萬3850元，「次數甚為頻繁，且領受報酬共283萬3850元，顯係以經常、持續之行為為同一目的之社會活動，應合於上述所稱之業務。」故懲戒法院認定這是違法兼職。此外，他在2019年1月10日起擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，出席會議支領出席費及交通費共5400元。懲戒法院也認為，這部分也是違法兼職。

最後懲戒法院認為石明謹的行為足以讓民眾有公務員不專心公務，政府機關公務紀律鬆散之不良觀感，嚴重損害政府信譽，自有懲戒之必要，一審判處降一級改敘，併罰款20萬元。石明謹上訴第二審。

懲戒法院二審22日再度開庭審理，石明謹在開庭前受訪表示，他接獲電視台邀請擔任球評後，就向上級警政機關，包含分局主管、警政署政風室等單位，提出詢問，答案均獲准；但最後他還被移送。「等於是你從頭到尾態度反覆，而且長官給你的意見是完全不一樣的。」另外他也認為，台灣基層體育的教練、講評、裁判，幾乎都是中小學老師或基層公務員兼任，支撐台灣基層體育，倘若不許這批人兼職，「整個事件對台灣社會、台灣公務員非常不公平。」