犯保第九屆董事會董事多元聘任協助被害人

▲犯保第九屆董事會董事聘任多元領域的專家，藉此多方協助被害人。（圖／財團法人犯罪被害人保護協會提供）

法務部於2022年1月25日舉辦了「財團法人犯罪被害人保護協會第九屆董事會董事聘任典禮」，本屆董事共計15位，由法務部長蔡清祥親自頒發聘書，期許共同來推動犯罪被害人保護工作。

為擴大外界參與犯罪被害人保護工作，本屆董事會的董事聘任，基於犯罪被害人保護工作的各個不同專業領域面向來聘任，包含政府機關（法務部、檢察機關、衛生福利部、內政部警政署）、法律、社會工作、諮商輔導、專家學者、民間團體（法律扶助基金會、司法社工學會）、被害人家屬及社會熱心公益人士。

蔡清祥在典禮上致詞表示，犯保協會成立二十多年來，承蒙各界熱心人士、專家學者協助法務部推動犯保工作，包括一路相伴、溫馨專案、安薪專案等等，都是從家屬的生理、心理、經濟、法律的需求，提供最快最有效的協助，近年來，也慢慢讓外界看到成果，且各界支持的力量、資源也愈來愈多，透過凝聚共識，讓資源發揮更大的效果。

本屆董事的組成涵蓋所有可以共同協助的人士，有各個領域專長者，包含社工、心理、法律、醫療等，將來可以結合專業知識協助被害人，讓犯保工作做得更完善。（本文轉載自財團法人犯罪被害人保護協會2022年2月《馨希望電子報》）