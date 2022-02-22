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社會 社會焦點 保障人權

澎湖6年來最低溫3人猝死！綠蠵龜凍昏沙灘　珊瑚礁魚冷死沖上岸

記者／陳洋報導

近日寒流發威，離島澎湖不但寫下6年來最低溫紀錄，也是20年來2月最強風，10年內冬季最強風。而這波寒流帶來的影響，除了澎湖地區疑有3人因天冷猝死之外，海溫48小時內直降2.8度，岸巡人員連日發現2隻小海龜擱淺海灘失去活動力，亦疑與這波寒流有關，而迎風面的海灘，昨（21）天午後已出現第一波凍死的珊瑚礁魚類。

▲▼寒流發威 澎湖海邊出現凍死魚凍將龜 。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖海邊昨（21）天午後已出現第一波凍死的珊瑚礁魚類。（圖／林姓民眾提供）

昨天下午在合界海灘發現的凍死魚，主要有鸚哥、獅子魚等珊瑚礁魚類。澎湖海域海水溫度21日清晨直線滑落至13.7度，已接近去年1月份凍死魚臨界值，尤其是沿海養殖業者應嚴防寒害，現在不會立即看到影響，要等到冷氣團遠去、太陽露臉、溫度上升後才會浮現寒害損失。

▲▼寒流發威 澎湖海邊出現凍死魚凍將龜 。（圖／記者陳韋男攝）

▲林姓民眾巡視海灘撿回一批凍死魚要帶回家加菜。（圖／林姓民眾提供）

另外昨(21)日赤崁安檢所人員進行岸際巡邏時，在赤崁牛踏仔沙灘又發現一隻活體綠蠵龜，經測量後綠蠵龜長30公分、寬25公分，初步研判是連日來冷氣團壟罩，海水溫度急降，導致綠蠵龜失溫，相對也失去活力，才會在沙灘上擱淺待援，安檢所人員緊急進行包覆保暖行動。並交由海洋保育署第十三海洋保育工作站人員將綠蠵龜就近送往水產試驗所澎湖海洋生物研究中心進行安置觀察。

▲▼寒流發威 澎湖海邊出現凍死魚凍將龜 。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖赤崁海灘發現綠蠵龜失溫，失去活力在沙灘上擱淺待援。（圖／第七岸巡隊提供）

▲▼ 寒流發威 澎湖海邊出現凍死魚凍僵龜。（圖／記者陳韋男攝）

▲岸巡人員搶救疑似凍僵的海龜，一旁的漁民繼續撿拾凍死魚。（圖／第七岸巡隊提供）

另外，根據澎湖縣政府消防局統計，2月19日16時至2月21日08時，澎湖發布低溫特報期間，消防局受理非創傷救護共計13件，送醫人數12人（其中OHCA到院前死亡救護3件，送醫人數2人，1人未送醫）。有關OHCA病患（男性2名、女性1名）是否因天冷猝死，澎湖縣政府消防局表示無法查證。

死亡者資料分別是男性67歲 （住花蓮縣瑞穗鄉、前來澎湖馬公市工作、心臟疾病病史）；男性93歲 （住澎湖縣白沙鄉、未送醫、病史不詳）；女性73歲 （住澎湖縣馬公市、高血壓及心臟疾病病史）。雖然無法證實是否因為天候因素猝死，但消防局還是呼籲民眾穿暖穿厚，注意身體保溫。

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