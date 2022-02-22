地表兩大吃貨對決！「海底蝗蟲」嗑光蛤蜊　陸網號召吃海星救水產

▲海星主要以貝類為食。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

大陸青島膠州灣是蛤蜊養殖產區，近來被號稱是「海底蝗蟲」的海星入侵，由於海星喜愛吃蛤蜊，造成當地養殖戶的損失慘重，不少居民聽聞消息後，紛紛購買海星來享用，希望替拯救貝類水產盡一份心力，帶動了當地居民吃星熱潮。

綜合陸媒報導，青島膠州灣以盛產蛤蜊聞名，但近年來被名為「多棘海盤車」的海星入侵，由於海星主要以貝類為食，身為「蛤蜊養殖產區」的膠州灣便成為海星大快朵頤的絕佳地。去年這裡就曾爆發過「海星之災」，導致養殖戶損失鉅額，於是當地居民從今年年初開始，便派潛水員定期進行捕海星的作業，「正月初七就開始出海捕撈了，剛開始不是太多，但隨著海星慢慢長大，這幾天數量開始多了起來，我們只能催促潛水員多抓幾次。」養殖戶透露，「前陣子要4、5隻海星才會滿1斤，現在只要2隻就滿一斤了。」

報導指出，海星的繁殖季在秋冬，而春節過後捕獲的海星最為新鮮肥美，頗受當地人喜愛，每斤可售6至7元人民幣，目前一個潛水員一小時可捕獲200斤的海星，整個海星的銷售金額還是很可觀的，不過養殖戶趙先生表示，「蛤蜊身價高上海星數倍，膠州灣養殖區很容易招來『星群』，一旦形成生長環境，幾年之內海星會很難治理，造成的損失將難以估計。」

這股「海星之災」帶動了居民吃海星的風潮，共同拯救當地的貝類水產，不過，雖然食用海星能短暫解決問題，但中國海洋大學海產學院教授曾曉起表示，「海星本就具有些微毒性，雖然能吃，但也建議不能多吃，其含有大量的蛋白質、氨基酸等，膽固醇含量相對比較高，吃多了也不太好。」還有可能引發腹瀉、中毒等症狀。