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拖飛機時遭輾壓！青島機務人員當場死亡

▲▼拖飛機時遭輾壓！青島機務人員當場死亡。（圖／翻攝上游新聞）

▲機務工程人員被輾死。（圖／翻攝上游新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

山東青島膠東機場24日發生死亡事故，青島航空一架A320neo客機在機場內拖移時，將一名隨同飛機移動的機務工程人員活活輾死。大陸的安全監管機構目前已經介入此事的後續調查，青島航空以及青島機場尚未對外披露此事。

根據《上游新聞》報導，知情人士透露，涉事的飛機編號為B-30FG，這是一架空中巴士A320neo型客機，2020年7月底加入青島航空機隊。飛行數據顯示，B-30FG飛機最後一次執行民航航班任務是在1月23日，當天23點34分完成長春—青島的飛行任務後，落地青島膠東機場進行維護。

報導提到，1月24日清晨，B-30FG飛機在指定機位完成了檢修工作後，由機務人員護送監護拖移至另一個機位。飛機轉移過程中，一直在飛機下方聯絡的機務人員被其他人員發現突然倒地，現場工作人員發現後立即叫停了飛機拖移，但後續醫護人員到場後，確定該名機務人員已經不幸去世。

事件發生後，青島警方後對現場進行了勘查等工作，監管機構也介入事件調查。但對於遇難的機務人員是被牽引車撞擊還是飛機機輪直接接觸，目前尚未披露。

1月26日，B-30FG飛機已經重新投入了青島航空飛行運營，執飛了青島出發的一趟航班。

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