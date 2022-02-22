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台灣人擇偶條件調查！只有這族群求「房事和諧」　男女結果差很大

記者崔子柔／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎影片拍攝主題多元，他昨（21）日公開「台灣人的理想配偶條件」調查結果，發現分別在20歲以下、20至40歲、40歲以上不同族群間，男女的條件各有不同，但男性都要求「脾氣好、長相好」，女性都要求「專一、可靠」。

蔡阿嘎提到，這次調查有超過7萬筆資料，是參與度最高的一次，他列出20個條件讓受訪者選出5個，包括長相好、身材好、脾氣好、學歷好、人緣要好、獨立自主、愛護動物、房事和諧、感情專一、父母雙亡、工作穩定、開朗幽默、溫柔體貼、不菸不酒、有車有房有存款、擅長下廚做家事、孝順雙方父母、共同的信仰興趣、可靠有責任感、尊重對方的生活方式。

▲▼ 。（圖／翻攝自二伯IG）

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▲蔡阿嘎提到，自己會要求「長相好」，畢竟要相處一輩子 。（圖／翻攝自二伯IG）

統計結果指出，男性20歲以下的族群，要求的條件依序為「感情專一」、「脾氣好」、「長相好」、「溫柔體貼」、「孝順雙方長輩」，20至40歲則要求「感情專一」、「尊重對方生活方式」、「脾氣好」、「溫柔體貼」、「長相好」，40歲以上則是「脾氣好」、「尊重對方生活方式」、「房事和諧」、「溫柔體貼」、「長相好」。

女性20歲以下族群要求的條件依序為「感情專一」、「可靠有責任感」、「脾氣好」、「溫柔體貼」、「尊重對方生活方式」，20至40歲為「可靠有責任感」、「感情專一」、「脾氣好」、「工作穩定」、「尊重對方生活方式」，40歲以上則要求「可靠有責任感」、「工作穩定」、「脾氣好」、「感情專一」、「有車有房有存款」。

根據結果可見，男性3個年齡層「脾氣好」、「長相好」、「溫柔體貼」的條件都上榜，女性則都要求「感情專一」、「可靠有責任感」、「脾氣好」，特別的是，只有40歲以上男性將「房事和諧」視為必備條件，另只有40歲以上女性選擇「有房有車有存款」。

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