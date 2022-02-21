看熱鬧被殺人豹盯上！　女慘和野豹鎖「同房間」崩潰：長達2小時

▲少女意外和野豹一起被鎖在房中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度阿薩姆邦一頭野豹闖進村莊造成5人受傷，15歲少女馬吉(Renu Majhi)和村民看熱鬧時，突然被野豹盯上，嚇得立即躲進房間，沒想到村民們為了把野豹困在房中，竟然把門從外面鎖上，導致她與野豹單獨被困在一起長達2個小時。

事件14日上午10時發生在丁蘇吉亞縣的Bordubi Gaon村，馬吉表示，因為聽說有野豹在附近遊蕩，她好奇和村民一起去看，沒想到野豹突然出現在他們面前，長老立即指揮大家躲進屋內，「我們7個人一同擠進一個小房間，沒想到野豹也衝了進來，一瞬間大家快速逃出屋外，有人從外面鎖上了門」。

馬吉因為逃避不及慘和野豹關在同一個房間中，只能躲在衣櫥旁一個手提箱後面，她害怕到不敢發出任何聲音，也不敢哭，「雖然我手上有手機，可是我不敢打電話，整個人都在發抖」，感覺一秒鐘就像是永遠那麼長。

村民後來發現屋內似乎有人，開始向屋內喊話，馬吉雖然很想回答可是她不敢，眼睛只能一直盯著野豹，直到接到朋友打來的電話，才能小聲向對方求救。

馬吉表示，後來有村民拆了房子屋頂，從天花板向她遞來一個梯子，「我完全不敢動，後來真的是鼓足了勇氣，才一口氣跳上梯子，我當時回頭一看，發現野豹正在盯著我，幸好成功獲救了」。

森林部門人員後來花了好幾個小時的努力，深夜時才終於把野豹麻醉關進鐵籠中。馬吉表示，經過這件事後，發誓以後無論是野豹還是大象，她再也不會去看熱鬧，現在只要回想起那2個小時發生的事，還是會崩潰想哭。