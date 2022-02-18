「露下體占卜」騙高中女脫光光　遭淫狼偷拍逼視訊慘淪性玩偶

▲高雄吳姓男子以下體占卜為由誘騙少女拍裸照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名吳姓男子利用IG、LINE等社群媒體結識涉世未深少女小麗（化名）後，再以應徵打工誘騙就讀高中的小麗拍裸照，小麗驚覺受騙封鎖吳男，吳男竟恐嚇她拍自慰影片，否則要散佈她的裸照，小麗向老師求援並報警逮人，警方查出吳男還以類似手法誘騙另外2名高中少女，誆稱可以「露下體占卜」，法院審理後依違反兒童及少年性剝削防制條例判吳男有期徒刑9年。可上訴。

判決書指出，吳男透過IG得知小麗想打工後，主動與她聯絡，表明願意以5000元請她拍裸露照片，2020年5月間，小麗在住處以手機拍攝裸露胸部、下體及僅著內衣、內褲的猥褻行為照片，傳給吳男。

事後，小麗並沒有拿到5000元，於是將吳男封鎖，但吳男又用另一個帳號傳訊息給小麗，恐嚇如果不解除封鎖，就要散布裸照，小麗只好照辦，吳男食髓知味，竟再度要求小麗以IG視訊通話方式，裸露下體及自慰，吳男則趁機側錄下影片。

小麗為了裸照和影片的事整天恍惚，被輔導老師發現後，小麗才向老師透露此事，並在老師的協助下報警。

警方循線逮捕吳男，又查出吳男以類似手法誘騙另2名少女拍裸照，其中一名受害少女竟是被吳男以「露下體占卜」的方式，被騙拍下裸照，全案在訊後被起訴送審。

高雄地院審理時，吳坦承犯行，但辯稱在國中時期遭同學排擠、霸凌，升學至五專後仍人際關係不佳，才導致他人格或心理層面扭曲，請求精神鑑定等語，經醫院鑑定認為吳男認知功能屬於中等智能程度，有一般的抽象思考、現實判斷等能力，長期有憂鬱、焦慮情緒，較無自信，多負向思考，人際較為疏離。

但法院認為，吳男可清楚陳述犯案前中後的情形以及行為時的想法，也未有明顯精神症狀干擾，不符合減刑的要件，因此依違反兒童及少年性剝削防制條例判他有期徒刑9年，全案可上訴。