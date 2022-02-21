烏克蘭政論節目變格鬥直播　親俄派議員遭「鎖喉暴打」影片曝

WATCH: Journalist and lawmaker fight on Ukrainian TV as tensions with Russia continue to rise pic.twitter.com/kSyWp0W1t4 — BNO News (@BNONews) February 18, 2022

記者張寧倢／編譯

烏俄邊境沒開戰，烏克蘭國內兩派已經先「打了起來」。烏克蘭記者布圖索夫（Yuriy Butusov）在電視節目中與親俄政黨議員舒佛里奇（Nestor Shufrych）爆發爭執，當時直播畫面可見，舒佛里奇話才講到一半，布圖索夫直接朝他臉上猛揮一拳，還使出「鎖喉功」扣住對方頸部，讓攝影棚瞬間變成格鬥場。

▲烏克蘭記者在直播節目上毆打親俄派議員。（圖／翻攝自推特，下同）

根據英國《獨立報》報導，烏克蘭電視一檔談話性直播節目《言論自由》，日前邀請親俄反對黨「Opposition Platform — For Life」議員舒佛里奇出席參與辯論。當他被問到是否同意俄國總統普丁是一個殺人犯時，舒佛里奇拒絕譴責克里姆林宮。他迂迴地表示，「這個問題應該由烏克蘭當局來處理。」

▲兩人在地上糾纏互毆。

在場的烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）立刻批評，「攝影棚裡現在有一名俄羅斯間諜。」然而，45歲的烏克蘭記者布圖索夫聽了更是怒不可遏，直接衝上前，朝舒佛里奇臉上用力揮了一拳。

節目畫面顯示，舒佛里奇挨揍後也站起來回擊，兩人當場開打，並在一陣激烈攻擊下倒地，布圖索夫一度使出「鎖喉功」，用手勾住舒佛里奇的頸部，其他嘉賓嚇得急忙上前試圖勸架，最終兩人被分開，辯論才得以繼續進行。

▲布圖索夫出手扣住對方頸部，旁人嚇得急忙勸架。

此前，烏克蘭東部親俄分離主義地區開始將數萬平民撤離至俄羅斯，引發外界懷疑，這疑似是俄國「假旗行動」的一部分，以便讓烏克蘭看起來像是在「侵略分離地區」，並為俄方可能的入侵提供藉口。俄媒21日稍早也指出，烏東頓內次克地區（Donetsk）有2間學校遭到烏克蘭政府軍砲擊。

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