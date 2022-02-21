雨要下到何時？最新「紫一片」預報圖曝　這地區最可憐

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享各模式未來5天累積雨量預測圖。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

寒流加上華南雲雨區東移影響，這幾天全台又濕又冷。民間氣象愛好表示，最新資料看來，中部以北、東半部還是會一陣一陣下到周三，「最可憐的東北部，可能得要忍到228連假才會看見陽光。」

►大雨特報：

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基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書20日表示，很多人的心聲是，冷可以，但別再下雨啦！那雨還要下多少？下多久？最新出爐的主流模式預報顯示，未來5天中部以北、東半部雨仍多，尤其基隆北海岸、宜蘭還是「紫一片」，反而南部相對少滿多的。

▲▼今各地水氣仍多。（圖／氣象局）



台灣颱風論壇說，最新資料看來，中部以北、東半部還是會一陣一陣下到周三，前述大部分地區在那之後明顯緩和，大致由南向北緩和；最可憐的東北部到時雨雖然會少很多，但還是有，可能得要忍到228連假才會看見陽光。

文中提到，南部今天（21日）午後起會有個空檔，但周二、周三低壓通過還會有一波，收掉之後就轉晴；最後來點好消息，初步看來，228連假大致是回暖、好天氣的輪廓，但冬末初春預報變化大，希望這個預測持續且成真囉。

中央氣象局對北北基宜4縣市發布「大雨特報」，華南雲雨區影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。

氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今到周三華南雲雨區水氣持續東移，各地下雨機率較高；周四降雨可望縮減至北部、東半部，中南部轉為逐漸多雲；周五至周日北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

