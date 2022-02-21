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國發會今審五泰輕軌案　林淑芬：希望今天就能有好消息！

▲▼五泰輕軌路線規劃。（圖／新北捷運局提供）

▲五泰輕軌路線規劃。（圖／新北捷運局提供）

記者杜冠霖／新北報導

新北市長侯友宜就任新北市長後，在「3環3線」的基礎上，再加「新3線」：八里輕軌、五股泰山輕軌及深坑輕軌，全力推動「3環6線」；而國發會21日下午將再度審議五股泰山輕軌一案，對此，立委林淑芬表示，相關評估若沒有問題，應儘速審議通過，下一階段就可以交給新北市府進行綜合規劃工作，「希望今天能在國發會得到好消息！」

五股泰山輕軌起於三重地區集賢路北側綠帶用地（與南北環線Y22站轉乘），沿蘆洲地區計畫道路銜接至中正路（與蘆洲線蘆洲站轉乘），由蘆洲線蘆洲站北側公園用地跨三民路後沿成蘆大橋西側及八里新店線高架橋下方布設。

五泰輕軌並於新城五路/新五路三段路口穿越八里新店線高架橋進入洲子洋新五路三段，續至新五路二段，南行跨越國道1號後利用泰山楓江地區農業用地至塭仔圳市地重劃區，利用該區域內30公尺都市計畫道路，至泰山地區之新北大道五段西側設置終點站，與機場捷運線A5a站轉乘。

林淑芬表示，自己過去幾年在立法院召開協調會、並多次在委員會、院會質詢，親自溝通交通部長，而在通過交通部審查後的評估報告，等案子送到國發會時，再與國發會溝通，就是希望能盡快通過五泰輕軌的可行性評估。

去年7月國發會第一次審議，8月底新北市補充資料送至交通部後，林淑芬就多次要求交通部、國發會應盡快審議，並排入議程。林淑芬表示，今年1/24日，也再次致電拜託國發會主委龔明鑫，希望能夠盡快將五泰輕軌排入議程，終於在年後迎來好消息，「今天國發會終於要進行審議了！」

林淑芬指出，自己在上週五再度向國發會溝通，若新北市府資料都已補齊，相關評估若都沒有問題，應儘速審議通過，趕緊送行政院核定，下一階段就可以交給新北市府進行後續的綜合規劃工作。

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