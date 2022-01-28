輕軌《雄中百年》塗裝上身　廣告200萬誰買單？校友會給答案

記者吳奕靖／高雄報導

高雄知名高中「雄中」今年創校百年，相關的慶祝活動陸續起跑，甚至連輕軌也有《百年雄中.再創巔峰》的塗裝車體，被視為百年校慶宣傳活動的一大亮點，28日開始上線起跑到4月5日為止，屆時將能看到有著雄中百年校慶彩繪列車穿越高雄主要景點。

今年4月1日為高雄中學創校百年，相關慶祝活動陸續起跑。穿著《百年雄中·再創巔峰》的輕軌列車已在28日正式上路，是百年校慶宣傳活動中的一大亮點。在百年校慶籌備過程中，歷經4個多月的努力，目前已可在高雄輕軌沿線看到雄中百年校慶彩繪列車穿越高雄主要景點與幹道，今年正逢台灣燈會在高雄，高雄中學百年校慶籌備會希望透過輕軌彩妝，讓高雄市民和來高雄參觀燈會的民眾一起分享高雄中學的喜悅。

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▲雄中百年變成高雄輕軌列車的車體塗裝廣告 。（圖／學校提供）

▲雄中百年變成高雄輕軌列車的車體塗裝廣告 。（圖／學校提供）

不過能夠買下輕軌車廂外的塗裝廣告，經費不少，據了解一台車廂，跑2個月至少要80萬，所以3台應該也要破2百萬以上。對此雄中校友會特別解釋，這筆廣告經費並非是校友、高雄市長陳其邁「特別做的」，也不是學校出資，因為學校沒有那麼有錢，而是「三列輕軌列車被裝上百年雄中校慶的logo，一台是四季台安醫院贊助，一台是雄中校友會和雄中家長會贊助(又由多個公司合力出資)，一台是荷軒新藝空間贊助」，車廂內部展示的是雄中校友藝術家聯展的作品。

▲雄中百年變成高雄輕軌列車的車體塗裝廣告 。（圖／學校提供）