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宗教群聚還在燒「9條本土感染鏈不明」　醫曝觀察期：3月有望趨緩

▲▼ 台北市環南市場出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定針對批發市場相關從業人員與攤商展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，執行PCR採檢任務。醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師推估，本土疫情有望在3月初趨緩。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情未停，目前國內Omicron疫情仍有9條不明傳播鏈，累計有12種Omicron病毒。而本土疫情中，宗教團體群聚已累積26人中鏢。中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長認為，這條傳播鏈至少還要再觀察2個潛伏期，如果都沒有大爆量，應該差不多3月初左右，本土疫情應該會告一個段落。

宗教團體群聚是由日前新北設計師案到房屋代銷職場的衍伸，佛道雙修團群聚為為新北設計師（案19665）不明傳播鏈延伸，一名房屋代銷公司員工曾與設計師同餐廳用餐，之後造成職場與家人群聚，其同事（案19816）曾參加宗教團體聚餐唱歌活動，目前光該團體已有26人染疫。

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黃高彬建議，在目前本土疫情情況下，除了最好不要參加，第二就是吃東西認真吃，吃東西不要講話，吃完就把口罩戴起來，第三就是別人唱歌你就戴口罩，隨時隨地把口罩戴好，不過因為唱歌會噴口水，有口罩會把口水擋住，而口罩濕了效果就不好， 所以唱完歌一定要換口罩。

▲▼麥克風,上台,唱歌,主持。（圖／翻攝自pixabay）

▲醫師提醒，唱完歌一定要換口罩。（圖／翻攝免費圖庫pixabay）

另外，北市昨日也有一名50多歲確診男性，1月18日從中國大陸入境，入境即進行居家檢疫至1月31日檢疫期滿，採7+7方案，曾於第7天檢驗陰性，期滿採檢仍是陰性，後因出國需求，2月18日採檢卻是陽性確診（Ct值29），也就是說，從入境到確診差了一整整一個月。

對此，黃高彬表示，該名北市個案應該是以前感染過， 應是殘留的病毒片段，現在是陰陰陽陽的情況，必要的話可以3天後再做一次PCR，而且患者Ct值29，這數值不太容易有感染力，並不會有太大威脅。

從新冠肺炎疫情至今，目前國內是累計案例已破2萬例，而本土目前也還有9條待釐清感染源包括高雄砂石場、跨縣市家庭、汐止手搖飲、板橋家庭群聚、樹林電子廠、日翊物流（含桃園防疫旅館家庭群聚）、鳳山煉奶（鳳山家庭-紅茶牛奶店都-大林煉油廠）、宗教團體聚餐（含新店設計師）和新北加強版檢疫旅館。

本土12種Omicron則是桃機-遠雄自貿區、高雄港、亞東醫院、北市聯醫中興院區/仁愛院區、機場防疫計程車司機（2例）、機場防疫人員、宜蘭礁溪長榮、圓山房仲、高雄港引水人和桃機航警。針對本土疫情，黃高彬直言，如果還有潛感染應該早就發病，所以目前看起來還算安全，疫情還算樂觀。

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