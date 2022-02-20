檢疫所「翻攪查違禁品」影片曝！香菸埋便當裡、礦泉水箱藏高粱

記者趙于婷／台北報導

有女網友被匡列進集中檢疫所隔離，發現家人送來的飯菜有被翻動的痕跡，讓她抱怨相當不舒服。中央流行疫情指揮官陳時中也解釋「因為之前曾查過多起違禁品。」而負責集中檢疫所管理的醫療應變組副組長王必勝今也在臉書po出多次查獲違禁品照片及影片，竟有民眾把香菸「埋」在便當裡，試圖偷渡進檢疫所。

▲有民眾將香菸藏在便當裡，試圖偷渡進集中檢疫所。（圖／翻攝王必勝臉書，下同）

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該名女網友日前在Dcard透露，由於突然被告知要隔離，來不及買食物，只能拜託家人朋友幫忙送，但沒想到東西拿到之後卻發現「餅乾已經被打開，洋芋片都被揉碎，巧克力被捏碎，飯菜也有翻過的痕跡，被這樣搞這東西還能吃的嗎？如果在這個期間食物被感染了怎麼辦？」

陳時中也曾在疫情記者會被問及此事，當時表示「事實上裡面查過多起違禁品，簡單講就是毒品。」他也強調，檢查還是必要的，但會提醒相關人員盡量避免破壞。

而王必勝今也在臉書po出多張照片和影片，從中可以看出集中檢疫所曾查獲香菸、檳榔，其中也還驚見不明包裝疑似毒品的東西藏在餅乾袋裡，還有人香菸埋在便當飯底、礦泉水裡藏高粱酒。

▲▼集中檢疫所在物資中查獲許多違禁品。

王必勝直言「集中檢疫所禁止各類毒品，因其本身就是重大違法，遑論使用或禁斷後產生的各種症狀；禁止酒類，因發生過很多起酒醉吵鬧、健康關懷無法聯繫、甚至需送醫治療；禁菸，是因為常發生床上抽菸燒破床單等易引起火災的事件，同時飄散的菸味也會引起其他住民強烈抗議。」

而在抽查方面，王必勝說「集中檢疫所安全組員警是依據專業的經驗，從住民的行為模式、送物品的人、物品的異狀等判斷後進行抽查，查出違禁品的比例非常高不勝枚舉。」

王必勝強調，沒有把集中檢疫的住民當犯人，集中檢疫所的作用是隔離及檢疫，不是遊憩休閒渡假，外送進來的物品和食物仍會持續抽檢，但會要求工作人員儘量保持其原狀完整性。

▲警員檢查民眾送到集中檢疫所的物資。