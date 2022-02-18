自費隔離爭議解決！陳時中：12／14～2／18隔離旅宿費由中央補助

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

自費隔離爭議終於解決！不少人因與確診者足跡重疊遭匡列隔離，須自費住集中檢疫所或防疫旅館，不過隔離費用頗高，甚至傳出有人無法申請補助，引發民怨。指揮中心指揮官陳時中今（18）宣布，自110年12/14～111年2/18的防疫旅宿費用將由中央補助，預估補助6千人。

陳時中強調，被隔離者因配合整體防疫政策多所犧牲，原則上不會讓他們多付防疫旅社費用，日後將以「中央概括承受、地方共同解決問題」為原則。他指出，去年因考量新冠疫情有擴大趨勢，所以將居家檢疫及居家隔離調整為一人一室。雖然居檢及防疫旅館相關規定有因春節方案略調，但現在規範仍舊沒有變動，這段時間有特殊個案、群聚而無法實施一人一室時，一樣會送至集檢所隔離。

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陳時中說，目前已看到許多地方政府自行承擔防疫旅館相關費用，但方式參差不齊，因此決定「整體費用由中央概括承受。」不讓受隔離者再受到費用增加的二度傷害，他表示，今天下午就會發文給各地方政府，有關防疫旅館部分的費用，一併由中央預算處理。日後若不清楚自己是否符合資格，亦可撥打1957專線查詢。

▲確診者密切接觸者隔離補助原則。（圖／指揮中心提供）