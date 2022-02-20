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兒半夜上網不睡覺　爸爸怒開「訊號干擾器」...全鎮斷線下場慘了！

父親為阻止孩子上網，導致城鎮網路癱瘓，未來恐面臨罰款及監禁。（示意圖／Pixabay）

▲父親為阻止孩子上網，導致城鎮網路癱瘓，未來恐面臨罰款及監禁。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

法國一名父親因不滿孩子在深夜上網，影響到功課，竟使用訊號干擾器，結果導致整個城鎮的網路服務癱瘓，直到凌晨3時許才恢復。目前警方已將訊號干擾器沒收，該名父親未來恐面臨最高3萬歐元（約新台幣94.6萬元）罰款以及最長6個月監禁。

根據《UNILAD》報導，法國一名父親為阻止孩子在深夜上網，因此開啟了訊號干擾器，結果不僅影響了自家的網路訊號，也連帶影響整個城鎮無法上網。法國國家頻率局（ANFR）表示，突然發現一個奇怪現象，每當午夜到凌晨3時訊號就會下降，經查，就是因為該名父親開啟訊號干擾器。

該名父親表示，他的孩子沉迷網路社交以及其他應用程式，尤其是新冠肺炎大流行後，情況變得更嚴重，自己才會想用訊號干擾器解決這個問題。雖然該名父親目的並不是要癱瘓整個城鎮的網路，但在法國使用訊號干擾器是非法的，因此他未來將面臨最高3萬歐元（約新台幣94.6萬元）罰款以及最長6個月監禁，目前訊號干擾器已被沒收。

據了解，法國並非唯一一個禁止使用訊號干擾器的國家，在英國也是被認為是一種犯罪行為，可處2年監禁；另外，在美國也是非法的，違規的人可能面臨大筆罰款及監禁。

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