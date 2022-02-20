屏東市自小客撞路旁變電箱　疑超速釀禍車毀4傷

▲屏東市和生路車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

郭姓男子20日上午駕駛自小客車，內載3名乘客，途經屏東市和生路時，疑超速失控自撞路旁變電箱，由於衝擊力相當大，造成車輛受損嚴重，車內4人分別受到輕傷，警方獲報前往處理，會同消防人員將傷者送醫，並對郭姓駕駛實施酒測，無飲酒情事。

屏東縣警方今早上7時34分獲報，屏東市和生路一段391-3號前發生交通事故，立即派員前往，發現21歲郭姓男子駕駛自小客車，載著3名乘客，由和生路一段北往南直行，途經該處時，疑超速失控自撞路旁變電箱，造成一車4人分受輕傷。立即會同消防隊救護人員將他們分別送醫治療，並對郭姓駕駛實施酒測，無飲酒情事，惟真正肇事原因，還待進一步釐清。

屏東縣政府消防局提醒，受冷氣團與華南雲雨帶東移的雙重影響，溫度低且降雨明顯，這波低溫情形將持續到21日(週一)上午。縣府特別呼籲：低溫影響期間，請多留意家中長者與小孩的身體狀況(尤其心血管與慢性病患者)；並加強保暖工作，留意用火安全與室內通風，防範火災與一氧化碳中毒事件發生；由於適逢防疫期間，請鄉親朋友配合做好個人防疫措施與衛生管理；農漁民朋友針對易受低溫影響之農作物、養殖魚類，請防範低溫衝擊。