公主抱羽生結弦6次的男人！　羞曝「更衣室視角」：肌肉品質真高

▲柳鑫宇每次見面都會公主抱羽生結弦，「傳統」已經維持6年。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

日本2屆奧運金牌得主羽生結弦因花式滑冰美技聞名全球，但天王每次遇到中國冰舞好手柳鑫宇就會變得「小鳥依人」，開心讓身高190公分的柳鑫宇公主抱，兩人還會擺出優美姿勢擺拍。今年北京冬奧雙方再次碰面，開心留下公主抱6.0版本。

和羽生結弦同為27歲的柳鑫宇，在中國和王詩玥是有名的冰舞搭檔，2016年NHK盃賽事後他和王詩玥一起去找羽生結弦，開心聊天途中柳鑫宇被拱和羽生結弦來一段冰舞，從此開啟雙方每次見面都要來一次公主抱的「傳統」。

這次北京冬奧是柳鑫宇和羽生結弦第6次碰頭，不免俗地又來一次公主抱，之後柳鑫宇把照片上傳到微博，開心丟出「彩蛋」，表示很開心再見到老朋友，「雖然這次沒拿到金墩墩，但現在咱也有限量款的新春墩啦！！」

▼羽生結弦雖然大方被公主抱，卻也展現出嬌羞的一面。（圖／翻攝微博）

羽生也開心嬌喊「finally got my bing dwen dwen（終於拿到我的冰墩墩）了」。柳鑫宇說這是公主抱的6.0版本，「送給喜歡滑冰，喜歡羽生的冰迷們。」

至於羽生結弦抱起來是什麼感覺，柳鑫宇爆料其實他比想像中重，外表雖然看起來輕，但是「肌肉品質真的很高」，他還說表演滑冰會共用一個更衣室，換裝時都會看到羽生結弦的身材，讓他相當驚嘆。

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