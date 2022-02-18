虛偽交易拿不到2成回饋金憤提告　吳宗憲PGTalk獲不起訴

▲▼一家烤肉串店利用虛偽交易，要賺取2成佣金結果被識破，台中檢方判處不起訴。（圖／必礦公司提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市中華路某家烤肉串店去年加盟「本土天王」吳宗憲投資的必礦公司「PGTalk」APP電子支付平台，該店為了在促銷期間能拿到2成的回饋金，利用2名友人進行虛偽交易，短短3天就營收73萬多元，必礦認為不合理，拒付回饋金，店家反控必礦負責人和業務員詐欺和侵占。台中檢方認為此案應合約商家參加活動所衍生的民事糾紛，將全案不起訴處分。

在中華路經營烤肉串的羅姓業者，去年3月加入吳宗憲的必礦公司，吳擔任執行長，必礦開發PGTalk電子支付平台，由於去年碰上疫情，造成全國攤販收入銳減，必礦為了活絡商機和提高平台市占率，推出8折優惠，必礦會另外給予店家2成回饋金。

羅老闆於是找來2名友人幫忙進行虛偽交易，企圖賺取2成回饋金，短短3天，江姓友人消費30萬多元，陳姓友人消費29萬多元，連同2成回饋金，羅男因此向必礦索討73萬多元，但必礦認為短短3天，營收竟高達73萬多元，顯然不合理，只願意支付59萬多元。

檢方表示，必礦坦承有舉辦該促銷活動，但規定顧客必須外帶、一次性消費、當日食用完畢，該店家在去年8月間某幾天交易突然高達60多萬元，顯然有詐取2成回饋金之嫌，必礦原本同意退還消費者支付的59萬多元，但羅男堅持還要2成回饋金，於是控告必礦公司陳姓女負責人及紀姓業務員業務侵占和詐欺取財等罪。

檢方調查發現，羅男利用活動漏洞，再以投機取巧方式賺取2成回饋金，顯與必礦舉辦活動的精神和用意不符，因此將全案不起訴處分。

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