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花蓮馬拉松7千選手冒雨開跑　全馬男女冠軍各3萬入袋

▲▼2021太平洋縱谷馬拉松逾七千名選手冒雨參賽，雖然天公不作美但澆不熄選手的熱情。（圖／花蓮市公所提供，下同）

2021太平洋縱谷馬拉松逾七千名選手冒雨參賽，雖然天公不作美但澆不熄選手的熱情。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2021太平洋縱谷馬拉松19日在花蓮最美賽道登場，清晨五點多，逾七千名選手聚集在美崙田徑場，完成暖身操後，從193縣道出發，雖然天公不作美，下起雨來，但澆不熄選手的熱情。

參賽選手沿著兩潭自行車道一路往南，享受台灣最美麗的山海美景。比賽結果，張景敦以2小時41分25秒66獲得全馬男子組冠軍，全馬女子組冠軍則由劉素雅以3小時6分2秒54拿下，兩人各獲三萬元獎金。

▲▼2021太平洋縱谷馬拉松逾七千名選手冒雨參賽，雖然天公不作美但澆不熄選手的熱情。（圖／花蓮市公所提供，下同）

原訂去年舉辦的2021太平洋縱谷馬拉松因疫情影響延至今年舉辦。19日清晨四點多，已有選手來到美崙田徑場，期待賽事的開始，市公所及贊助單位與協辦單位在攤位前忙著擺設，並為一早到場的選手提供寄包與諮詢服務。因應中央流行疫情指揮中心防疫規定，選手報名時須附疫苗施打紀錄的小黃卡之外，入場時在工作人員協助下完成掃實聯制、量測體溫及酒精消毒，因應防疫措施之需求，選手跑步均要求必須戴上口罩。

▲▼2021太平洋縱谷馬拉松逾七千名選手冒雨參賽，雖然天公不作美但澆不熄選手的熱情。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉賢偕同主任秘書翁美華與市公所人員一早來到現場，感謝參賽選手無畏風雨，以行動支持花蓮市公所推動健康城市的政策，熱情參與2021花蓮太平洋縱谷馬拉松，力挺體育結合觀光的運動賽事。今年馬拉松賽事邀請經營電商平台，引領服裝潮流穿搭出個人風格YOYO FAN范幼幼代言，喜愛運動熱愛慢跑的她今年不但加入小馬的行列，更組了親朋好友團二十多人到花蓮觀光旅遊。另外，此次賽事特別與國內知名BATIS微機能運動生活服飾合作，由該公司提供賽事運動服，該公司經理王榆仁特地出席賽事活動，肯定花蓮市公所推展運動觀光。

▲▼2021太平洋縱谷馬拉松逾七千名選手冒雨參賽，雖然天公不作美但澆不熄選手的熱情。（圖／花蓮市公所提供，下同）

此次賽事邀請多位貴賓到場，新台灣人文教基金會董事長金溥聰也報名挑戰小馬，並應邀為全馬及半馬鳴槍開跑。

市長魏嘉賢説，太平洋縱谷馬拉松是個相當特別的活動，不僅有羚羊、斑馬、柴犬與山豬的代表性吉祥物，就連完賽獎牌的設計也非常特別。沿續歷年太平洋縱谷馬拉松賽事的概念，繼2016年的壽豐鄉海洋公園、2017年花蓮市東大門夜市、2018年鳳林鎮林榮新光車站、2019年新城鄉光隆博物館與七星潭、2020年太魯閣與中西橫貫公路牌樓及紛飛的燕子之後，2021年的完賽獎牌則是以富里鄉為主視覺設計，有金針花及富里火車站米倉造型等意象，相當具有在地風情。

▲▼2021太平洋縱谷馬拉松逾七千名選手冒雨參賽，雖然天公不作美但澆不熄選手的熱情。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼全馬男子組及全馬女子組冠軍。

比賽現場，可以看到推著嬰兒車或帶著寵物一起參賽的溫馨畫面，今年報名視障組全馬有兩人，也有輪椅族的朋友挑戰自己的毅力，他們的精神獲現場選手給予激勵掌聲。另外，花蓮市公所原本邀請黎明教養院的院生參加這次的活動，不過受限於疫情影響，院生們雖然取消參加，但也在教養院為選手們加油。

▲▼2021太平洋縱谷馬拉松逾七千名選手冒雨參賽，雖然天公不作美但澆不熄選手的熱情。（圖／花蓮市公所提供，下同）

除了馬拉松賽事之外，贊助廠商也提供多項優惠，現場憑號碼布換取各廠商提供的贈品之外，最讓選手期待的就是豐富獎品的摸彩活動了。贊助單位提供奬品將近500個，包括霹靂國際多媒體股份有限公司提供的12吋公仔與Ｑ版公仔，福容大飯店、天合國際觀光酒店、阿思瑪麗景大飯店，遠雄悅來飯店，璽賓行旅及理想大地渡假飯店等提供住宿券，花蓮縣企業經理協進會提供血壓計、住宿券及賞鯨船券，艾德國際有限公司提供太陽眼鏡，果舖創意股份有限公司提供跑步手機綁及手握手機綁，以及耳機防掉環。花蓮縣民宿協會提供55吋電視及住宿券，充神島民宿提供體重機六台。

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