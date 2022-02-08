陸冬奧華裔選手場內吸睛　場外標配學霸背景...還有帥哥CSI調查員

▲北京冬奧大陸華裔選手谷愛凌拿下金牌。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸華裔冬奧選手朱易在花式滑冰賽場上兩度失誤，引起輿論的關注，同時，身為本屆冬奧大陸代表團「顏值擔當」的華裔好手谷愛凌也在今（8）日的自由式滑雪大跳台項目奪下金牌。外界不僅關注選手在賽場上的好表現，這批華裔選手的背景也引起觀眾好奇，尤其是他們都有著不凡的學歷和經歷，讓外界讚嘆不已。

▲谷愛凌提前從高中畢業備戰冬奧。（圖／翻攝網易新聞）

如外界預期拿下金牌的谷愛凌9歲便曾拿到全美滑雪冠軍，被譽為是天才滑雪少女。中美混血的谷愛凌不僅擁有出色的外表和身材，學業上也不含糊。谷愛凌在2019年宣布入籍中國，正式代表國家隊衝擊冬奧項目，同時，她也提前一年從高中畢業，並延後一年進入全球名校史丹佛大學。

據了解，現年18歲的谷愛凌在滿分1600分的SAT（美國大學入學測驗）考試中拿下1580分，超越同屆99.8%的考生，以優異的成績獲得史丹佛大學的入學資格。隨著谷愛凌拿下金牌，她的美女學霸頭銜也將再冠上金牌的稱號。

▲大陸女子冰上曲棍球門將周嘉鷹。（圖／CFP）

大陸冬奧代表團華裔選手還有男女冰上曲棍球隊的周嘉鷹及葉勁光。26歲的周嘉鷹出生於加拿大溫哥華，就讀於長春藤名校普林斯頓大學，主修金融系。畢業後，周嘉鷹直接進入華爾街任職，成為一名專業的基金分析師。

▲周嘉鷹。（圖／翻攝網易新聞）

不過，周嘉鷹於2018年放棄令人稱羨的工作，選擇追求自己的興趣，從而加入深圳冰球隊，成為大陸冰上曲棍球國家代表隊的一員。本屆冬奧賽場上，周嘉鷹在與日本的PK戰中嚴守球門，幫助大陸代表隊時隔13年再度戰勝日本。

▲大陸男子冰上曲棍球隊長葉勁光（圖左）。（圖／CFP）

至於男子冰球隊的隊長葉勁光，同樣來自於加拿大溫哥華，36歲的他也是本屆大陸代表團中年齡最大的一位。葉勁光曾是一位職業冰上曲棍球選手，同時，他也是美國波士頓大學「犯罪現場調查」科系的高材生。

▲葉勁光。（圖／CFP）

葉勁光畢業後並沒有成為專業的「CSI」調查員，而是重新回到冰上曲棍球的職業賽場上，馳騁職業賽場多年。其後，葉勁光和周嘉鷹一樣加入深圳職業冰球隊，並入籍中國，成為國家隊在場上最有經驗的選手。