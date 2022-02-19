丁允恭深感「痛苦、不公、不平」　發文駁監委紀惠容扣權勢帽子

▲丁允恭偕丁妻出庭。（資料照／記者吳銘峯攝）



記者陶本和／台北報導

前總統府發言人丁允恭因感情風波請辭，隨後又遭監察委員紀惠容以質疑其藉「權勢」來構成感情關係等理由持續追打。對此，丁允恭19日表示，他感到非常痛苦的不公與不平，強調自己從未也無法用職權去影響對方工作；同時他也攤開近日枋山鄉長偷吃女職員的新聞，駁斥監委的追殺，並反問他跟這位鄉長相比，是否明顯自己被汙名了？

一則題為「被爆偷吃女職員！枋山鄉長遭拍10多部性愛片 還被勒索600萬」報導內容指出，屏東枋山鄉長洪啟能遭一間徵信公司偷拍私密影片，並被勒索600萬元，而檢方調查後，依法將徵信社起訴。針對此一新聞，丁允恭19日罕見以公開方式在臉書發文，表示這個新聞出來已經好幾天，還沒有看到號稱關心「性別問題」的人士有什麼反應。他說，實在是很不想再造事端、再把自己放到公眾的目光下受苦，但這件事讓他感到非常痛苦的不公與不平。

丁允恭表示，自己感情事件爆發時，有人刻意把私人感情問題扯向性平問題，說新聞局長跟記者是「權勢關係」。他強調，在台灣如此民主的社會，只有新聞局長在怕記者的、沒有記者在怕新聞局長的。

丁允恭坦言，在事件之中，他有在辦公室行為的不檢、有感情的不忠，這些他都承認，要被說是渣男也罷，但對他而言，不接受的是「性別上的迫害者」。他強調，自己從來沒有且完全無法，用什麼職權去影響對方的工作的，但「權勢」的帽子，仍然不斷被扣上。

對於枋山鄉長的案子，丁允恭說，鄉長與鄉公所的職員，有直接上下指揮命令關係、有考績的關係，甚至還有直接決定對方工作是否存續的「權勢」，這段關係有極大的嫌疑是在上司權力下所形成，甚至不乏刑事上權勢性交的可能性。

丁允恭表示，當時義形於色的性別人士沒有人關心此事，婦女新知沒有發落落長一篇文告來指控，紀惠容大監委也沒有大動作發稿要來調查，當時質疑權勢關係的媒體與許多名嘴、政治人物（不分黨派）也沒有任何反應，只讓他輕易地把這事定位為他自己的家務事，「檢察單位也只有查辦偷拍他的人，而不是他本人」。

「雖然最後在調查結果上判定了我並沒有權勢關係，但在那個過程中間我飽受心靈上的痛苦」。丁允恭說，因為硬要說我是藉「權勢」來構成感情關係，那等於是說我是不會被愛的，非得要透過「權勢」才能形成感情關係，這誣蔑了他在工作上的道德，也羞辱了他作為一個人的自尊，甚至可以說是一種性羞辱，創傷於今未了。

丁允恭認為，他與這位鄉長的事情一比較起來，是否很明顯他被不當地汙名了？不過他也強調，自己跟這位鄉長完全不認識，也沒有政治上的動機，「但我就問：這樣有公平嗎？」

▼監察委員紀惠容出庭，談論丁允恭案件。（資料照／記者吳銘峯攝）

