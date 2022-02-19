急凍範圍擴大！19縣市「10°C↓低溫特報」　今晚寒流挾雨彈壓境

▲今晚華南雲雨帶影響，各地有雨。（圖／資料照片）

記者李宜秦／台北報導

今日起受到首波寒流影響，各地明顯轉冷，中央氣象局針對19縣市發布低溫特報，今晚至下周一上午間臺中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率。明日至下周一上午間臺南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生之機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼氣象局發布低溫特報及大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，今日至下周一上午期間，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，上述縣市均為非常寒冷的橙色燈號。

另外彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，上述縣市則為寒冷的黃色燈號。

▲目前各地溫度分布圖，入夜後氣溫會越來越低。（圖／氣象局）

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，今日下午還在華南雲雨帶影響前的空檔，雨勢斷斷續續，不過入夜後天氣急速降溫，加上雲雨帶壓境，雨勢也會越趨明顯。

氣象達人彭啟明表示，寒流「才逐漸要進來」，明日是最低溫的一天，不過目前預報顯示，下周末的228連假天氣較為穩定舒適，可能是二月最溫暖舒適的天氣。

▲今晚各地溫度預測。（圖／氣象局）