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境外移入+51！「16人落地確診」　自美國返台9例最多

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（18）日國內新增51例境外移入，其中16例為落地採檢確診，其餘35位為居家檢疫採檢驗出，以美國9例最多。另本土新增16名確診個案。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲▼2/18新增個案。（圖／指揮中心提供）

▲2/18新增個案。（圖／指揮中心提供）

落地篩檢部分，指揮中心指揮官陳時中表示，今日上午有6架航班入境，4架美國、1架加拿大、1架紐西蘭，共計採檢330名乘客，驗出6名確診者，美國3例、加拿大2例、紐西蘭1例，陽性率1.82%。昨日則有20長程航班入境，共採檢644人，其中有16位確診，陽性率2.48%，以美國4例、阿拉伯聯合大公國4例最多。

▲▼2/17、2/18落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲2/18落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼2/17、2/18落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲2/17落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、9例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲；境外移入方面，個案為27例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(9例)、加拿大及印度(各3例)、澳大利亞、菲律賓及香港(各2例)、韓國、日本、印尼、墨西哥、比利時、泰國、巴西、越南、義大利及尼泊爾(各1例)移入；另20例調查中。入境日介於今(2022)年1月23日至2月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,108,383例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,088,145例排除)，其中19,864例確診，分別為4,441例境外移入，15,369例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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