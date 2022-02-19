搞丟金獎畫家參展作品郵局只賠575元　事隔10天畫作離奇尋回　

▲郵局丟失陳炳臣畫作，被機車騎士撿到。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

曾拿下韓國「2021首爾亞細亞美術招待展」金獎、畫作曾拍得百萬元的畫家陳炳臣，在農曆春節前後耗費30天創作了畫作「銀杏曦春」，欲將作品寄往韓國再次參賽，未料2月8日將作品拿到郵局寄送後，作品竟遺失，經警局組成專案小組追查下，人間蒸發10天後的畫作已原封不動尋回，過程更是離奇。

▲陳炳臣尋回畫作非常開心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲郵務車門未緊閉畫作掉在路邊。（圖／民眾提供）

鹿港警方除了調閱路口監視器針對運送沿路商家逐一查訪，後於調閱監視器發現，郵局運送包裹車輛因一時疏忽，運送過程中，後車門未緊閉因此掉落路旁，一名機車騎士經過，看到路旁有一卷金黃色捲筒，隨手撿起帶回家。

警方立即調閱該部車輛，於昨(18日)晚間20時許找到該撿取畫作的中年大叔，畫作完整沒被拆封，隨即通知陳炳臣前往領回，以爭取時效寄送參賽，而犯嫌將依刑法侵占遺失物罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲「銀杏曦春」畫作。（圖／陳炳臣提供）

陳炳臣說，作品拿回來後，經檢視完全沒被破壞，能拿回更是感到高興，也不會追究相關責任，很感謝偵查隊，感謝天佑台灣，也感謝撿到畫作的機車騎士相信他也不是有心的，在偵查終結後，會包紅包送給他，另外希望由政單位，能加強民眾對郵寄包裹的宣導，除了寄掛號還有損失價值等等。



陳炳臣畫作重量未到700克，由於當初寄送時，畫作採一般包裹寄送，依照《郵政處理規則》65條規定單件以重量計費者，5公斤以下者，最多只能賠償575元，因而引發關注。