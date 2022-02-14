3輛吉普車闖墾丁秘境沙灘　遊客拍照投訴！只罰1輛原因曝

▲吉普車違規開入墾丁地區東海岸景觀區，墾管處要罰 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁地區東海岸景觀區昨(13)日有3台吉普車開進沙灘潮池區域，嚴重破壞周邊地貌，保七總隊第八大隊獲獲悉後，將依據民眾提供的檢舉畫面通知行為人到案說明，並函送墾管處依違反「國家公園法」處理，如果成立，依規定開罰1500元，累犯則罰3000元。墾管處初步了解，只有一台違規，另2台救援，不算違規。

墾丁國家公園東海岸頗受遊客歡迎，除了欣賞黃沙堆積外、也可從佳鵝公路欣賞崩崖景觀；多年前曾有沙灘車違規進入，破壞景觀，在墾管處強勢取締後消失。

一名女遊客13日下午到東海岸滿州界碑沙灘欣賞海景，看到3台吉普車在沙灘入口，讓她感到訝異，質疑是否相關標示不清或取締不力。

保七總隊第八大隊表示，事後前往了解，僅看到沙灘留下輪胎印痕，行為人已離去，將依據照片所示車牌號查詢車主身分，通知前來說明，並依調查資料函文墾管處處理。

墾管處初步了解，該案是一台車違規進入東海岸景觀區受困沙灘，行為人求助，另2台車輛前往救援，根據規定，救難不屬於違規行為，因此不罰，將針對第一台進入的車輛開罰，第一次罰3000元，如果是累犯可罰3000元。