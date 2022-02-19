「50嵐」榮登手搖飲寶座！「品質穩定」受青睞

▲50嵐一路走來將近28年，擁有穩定的品質和忠實粉絲，實屬不易。（圖／活動小組）

走在路上，經常看見人手一杯手搖飲，說明國民愛喝手搖已成常態，《東森新媒體ETtoday》所舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」，手搖飲店的評選中，「50嵐」不意外地登上寶座，「品質穩定」是廣受網友青睞的要素。

「50嵐」1994年發跡於台南，是由馬紹維從台南德興路路邊一個小攤子發跡，之後分店慢慢插旗全台各縣市，成為台灣最具代表性的連鎖手搖飲之一。

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分屬4個區域代理 一路走來近28年

不過，由於全台50嵐分屬4個區域代理，馬紹維堅守台南區，二妹創立雅嵐公司負責中彰投雲嘉地區、2005年由四妹創設春嵐公司負責桃竹苗地區、2003年由馬紹維大學同學創立深耕茶葉負責北北基地區、2000年由馬紹維軍中同袍設立新嵐公司負責高屏地區代理，因此飲品品項和價格都會有些許不同，錯綜複雜的關係各佔一片天，卻能擁有穩定的品質和忠實粉絲，一路走來將近28年，實屬不易。

台北市晴光商圈一帶林立眾多手搖飲店，實際走訪50嵐晴光店，從下午6點至7點人潮絲毫沒停歇，店員忙著跟客人點單、做飲料、還要跟廠商確認叫貨訂單，好不容易才抓到中間空檔簡單採訪店員。

▲走在路上，經常看見人手一杯手搖飲，說明國民愛喝手搖已成常態。

哪樣商品最為暢銷？2位店員異口同聲表示，「1號，四季春加珍波椰」，清新的春茶配上嚼勁的波霸，再獨家配上酸中帶甜的椰果，滋味爽口，讓人一喝就停不下來，不少行家還會加點瑪奇朵，增添風味。原本是北部專屬的隱藏版1號，繼去年2月份在南部開賣後，台中也接續在5月中開賣，滿足50嵐粉絲狂敲碗的心願。

天氣好壞影響銷量 天熱賣量增2-3成

其餘的就是店長推薦牌中的商品最夯，第2名的珍珠奶綠表現也不俗，跟珍珠奶茶一樣是國民飲品。店員說，假日一天大概可賣出600-700杯，兩人搭班會調配休息時間，不至於到沒時間休息，其中以午休時間和晚餐後最為忙碌；天氣好壞也常是影響銷量的因素，天氣熱時，賣量會增加2-3成。

50嵐去年7月也跟風「豹紋珍奶」熱潮，只要點「波霸鮮奶」再加10元珍珠，就可以喝到泰國同款豹紋珍奶，另外，金桔檸檬綠、微檸檬綠和檸檬養樂多綠等也都是網上隱藏版品項。

不過，50嵐店員表示，其實店裡已經沒有什麼所謂的隱藏版，基本上要怎麼混搭都可以，客人都可調出專屬自己喜愛的味道，就有曾在50嵐打過工的網友推薦，烏龍奶茶加冰淇淋，選擇無糖、去冰是他心中隱藏版飲品，他說，由於冰淇淋本身就有甜味，加進無糖烏龍奶茶內，會迸發出神奇的魔力，夏天喝非常消暑。