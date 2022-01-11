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男子花1.4萬買82件金首飾以為賺到　鑑定結果出爐：「金屬」首飾

▲居住甘肅的王先生在網路上買特價金首飾，經鑑定只是「金屬」首飾。（圖／翻攝齊魯晚報）

▲甘肅的王先生在網路上買特價金首飾，經鑑定只是「金屬」首飾。（圖／翻攝齊魯晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

甘肅一名王先生在網上看到2個正販售「特價」黃金首飾的直播帶貨頻道，其中一間金六福榮耀（上海店）的主播承諾售賣的金首飾為999足金（純金），並支持線下驗貨、假一賠三。王先生不疑有他的從兩個直播間裡花了3282.09元人民幣（約1.4萬元新台幣）買下84件金首飾。本以為撿了大便宜的王先生收到快遞空盒時，才驚覺是一場騙局。

▲居住甘肅的王先生在網路上買特價金首飾，經鑑定只是「金屬」首飾。（圖／翻攝齊魯晚報）

《齊魯晚報》報導，據統計，王先生通過兩個直播賬號下了70單，累計84件「金首飾」，總共花費3282.09元（人民幣，下同），涉及金小福、金鳳凰、金小小、金先生、金鑫金等多個品牌和廣州、濟南、金華、連雲港、寧德多個商家。其中，1000多元的「金首飾」是來自濟南某商家。

王先生表示，「當時有一個浙江金華的商家問我是不是真的要發貨，35件首飾並不是金首飾，我說主播承諾的是999足金的，就應該發金首飾，結果對方只給我發了一個空紙盒。」

隨後，王先生還聯繫了多個商家，商家也稱他所購買的不是「金首飾」。甚至有商家請王先生直接聯繫直播主，要直播主負責，讓王先生氣憤難平。

▲居住甘肅的王先生在網路上買特價金首飾，經鑑定只是「金屬」首飾。（圖／翻攝齊魯晚報）

王先生將收到的20多件首飾拿去鑑定，鑒定費一件要價550元人民幣（約2000元新台幣），因此，他只拿了其中一件進行檢測。鑑定結果顯示，依據國家標準GB／T18043-2013，對所送樣品進行分析檢測，其表面檢測結果為，「主要成分為鎳和銅，質量為34.1456克。」

經王先生再度向短影音平台客服詢問，得到的結果僅是會對涉事主播進行懲處，商家客服也也說不是金首飾，而是主播在平台上誇大其詞。對此，有律師表示，根據相關法規，以假充真最高處十倍罰款，直播平台有提供相關證據的責任，賣假貨更會涉及消費詐欺行為。

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