犯下十多起汽、機車及住宅竊案　2賊加重竊盜罪聲押獲准

▲▼偷竊集團主嫌50歲黃姓男子被移送偵辦（上圖），另一42歲黃姓男子日前遭警方逮捕壓制送辦，警方並起出相關贓證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2名黃姓慣竊哥倆好，日前偷汽、機車作為作案工具，並侵入民宅竊取聚寶盆等檜木藝品、高壓抽水機、平板電腦、手機等20多萬元財物，2人犯下10多起竊案後，警方循線先後逮2人，42歲黃姓男子因加重竊盜罪聲押獲准，主嫌50嫌的黃姓男子也在18日被移送偵辦。

礁溪警分局日前獲報有汽、機車遭竊，礁溪分局旋即成立專案小組，迅速調閱案發地相關監視器，發現黃姓犯嫌等人涉嫌重大，經擴大清查後，發現慣竊黃姓男子2人行竊範圍遍及礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳、三星等地，共計犯下十多起汽、機車及住宅竊案。

黃姓哥倆好作案手法狡獪，以竊取自小客貨、機車作為犯案交通工具，並侵入住宅行竊，犯案後頻更換居住地點，躲避警方查緝，礁溪分局專案小組歷經2週監控蒐證，及分析研判與多日埋伏，於16日見時機成熟，持拘、搜票，分組執行搜、拘行動，於冬山鄉先逮捕42歲黃姓男子，再經突破心防供出主嫌是50歲黃姓男子，42歲黃姓男子因加重竊盜罪聲押獲准。警方又經埋伏再逮獲主嫌50歲黃姓男子，並於18日移送偵辦。

警方也起獲失竊車輛、高壓抽水機、汽車零件、平板電腦、手機、及黃姓2人吸食的海洛因、安非他命等毒品及作案工具一批等贓證物。