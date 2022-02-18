宜蘭綠色博覽會徵81位協勤人力　2月25日報名截止

▲即將於3/26開幕的宜蘭綠博，徵求81位協勤人力。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

一年一度的春季大型環境教育旗艦活動「2022宜蘭綠色博覽會」，即將於3月26日至5月08日於冬山河生態綠舟風景區舉辦，預計招收81位協勤人力，歡迎有興趣者把握2/25日前，最後一周踴躍報名。



宜蘭農業處表示，走過2021以氣候變遷為主題，以夢想騎士永不放棄為信念的希望城堡，2022宜蘭綠色博覽會全新打造一座具有深邃美麗生態地景，精彩互動表演藝術，以及豐富水陸育樂的「夢幻島嶼 Dream Island」，活動內容以「生物與棲地多樣性保育」為主軸，將「聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」串聯森川里海國土生態綠網，期許親子遊客都能在寓教於樂的互動體驗中，理解惜食省水、有機農業、保育生命、避用塑物、友善漁法、守護海洋、減碳節能與循環重用再生的可持續性生活情境，一同攜手邁向人類、生物與環境都得以共存共榮的永續美好未來。



即將於3月26日開幕的綠博，招募人力包括行政組、票務組、活動組、交通組4個組別，預計招收81名。採通訊報名（收件地址：260宜蘭縣宜蘭市縣政北路1號3樓）或現場報名方式（於2月7日~2月25日09:00~17:00前，假日不收件）；各組人力需求及工作期間依招募簡章公告為準，簡章下載網址： https://reurl.cc/zMzvMQ 。



甄試時間、地點及方式，將於3月3日起公告於宜蘭縣政府網站及綠博粉絲專頁，甄試日期訂於3月8日（二）在宜蘭縣政府102會議室舉行。



並預計3月14日於網站上公布錄取名單，入選者需參加3月22日（暫定）的培訓課程及各組辦理之教育訓練，若通過甄試但無法參加培訓課程者，則視同放棄資格。「宜蘭綠色博覽會」竭誠歡迎有意協力一個半月的工作夥伴能前來協助這場春季盛會。報名洽詢電話（03）9251000轉分機3606王小姐。