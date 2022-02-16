22歲男遭行刑式狙殺！凶手自首也沒用　檢：法院勿給減刑

▲劉姓男子刑式狙殺羅姓男子，被以殺人等罪嫌起訴，檢方因劉男惡性重大，請求法院從重量刑。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

2021年10月19日凌晨2時許，宜蘭市縣民大道 2段與環市東路路口，發生「假車禍、真槍擊」事件，劉姓男子故意駕車追撞被害人羅男自用小客車，誘使羅男下車察看車況，趁機持改造槍彈近距離狙殺羅男及乘客吳姓男子，羅男爆頭慘死，而吳姓男子也受傷。宜蘭檢方偵結，以殺人等罪嫌起訴劉男，檢方因劉男惡性重大，請求法院從重量刑。

起訴書指出，23歲劉男與22歲死者羅姓男子，素有怨隙且有債務糾葛，羅男又屢對劉男家人砸車、砸店，又放話欲圍剿劉男，劉男遂萌生殺意，2021年10月19日凌晨，駕車尾隨追撞羅男駕駛之自用小客車，以製造假車禍誘使羅男下車察看時，持槍朝羅男射擊，羅男中彈慌忙上車，劉男又在駕駛座旁持槍抵住羅男頭部射擊，並近距離朝副駕駛座上之吳姓男子上半身槍擊，造成羅男送醫不治及吳男左手受傷。

案發後，劉男於同日凌晨2時6分許，執槍彈前往宜蘭分局自首，嗣經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，16日以劉男涉犯刑法殺人、殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。

檢察官認劉男於行兇後雖即至警局自首，惟審酌劉男行兇手段、兇器種類、羅男傷勢部位及嚴重程度、未將羅男送醫、未曾對被害人家屬表達任何歉意等情狀綜合以觀，其自首之動機應非出於真誠悔悟，係因無法躲過法律制裁，不得不自首或僅為預邀刑之寬典，故建請法院勿依自首規定給予劉男減輕其刑。

▲▼警方封鎖遭開槍身亡的羅姓男子自小客搜證。（圖／記者游芳男翻攝，下同）