地主564張罰單未繳　宜蘭風景區旁219坪土地元宵節拍賣

▲何姓男子不理564張罰單，他名下位於知名景點「螃蟹冒泡」及大湖風景遊樂區風景旁219坪土地遭拍賣。（圖／執行署宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

法務部宜蘭分署農曆年後首次123聯合拍賣日即將於15日下午3點登場，拍賣將有多筆優質不動產提供民眾投標，其中一筆相當特別，是鄰近知名景點「螃蟹冒泡」及大湖風景遊樂區的219坪土地，嚮往過悠活生活的民眾千萬不要錯過這次機會！而這219坪土地是因地主未繳564張罰單遭拍賣。

宜蘭分署表示，聯合拍賣中的這件緊鄰風景區的219坪土地所有人，是一名欠稅住新北市何姓男，他自2012年起即陸續因超速、未繳停車費、ETC過路費等多次違規，遭新北市政府交通事件裁決處及交通部公路總局台北區監理所宜蘭監理站開出高達564張罰單，加上其他未繳納之機車燃料費等案件，滯欠金額合計高達新台幣36萬3,098元。

但何男始終不出面處理，且名下又無其他可供執行財產，宜蘭分署乃將他名下宜蘭縣員山鄉船仔頭段的土地查封，這筆土地位於宜蘭縣員山鄉湖北村大湖路附近，佔地約219坪，土地所鄰近的知名景點「螃蟹冒泡」及大湖風景遊樂區，都是宜蘭境內廣受民眾喜愛的遊憩、休閒景點。如果想進一步了解拍賣標的相關資訊，請至法務部行政執行署全球資訊網（http://www.tpk.moj.gov.tw）或宜蘭分署全球資訊網（http://www.ily.moj.gov.tw）查詢。