外送餐點遭「猴群搶劫」！打給客服遭回：去跟猴王求情　他傻眼

▲原PO外送餐點的途中，遭猴群搶劫。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

記者謝欣辰／綜合報導

外送員若在送餐路途中遇到意外，第一時間就是回報平台客服。有位網友在《爆廢公社》表示，自己外送到中山大學，沒想到餐點竟遭「猴群搶劫」，回報給客服竟得到「去跟猴王求情」，令他傻眼。

原PO表示，有次送餐點去高雄中山大學的路途中，遇到一隻猴子躺路中間，原PO還以為牠被車撞了，於是下車查看，沒想到一靠近猴子立馬起身，原PO聽到奇怪的聲音後轉頭一看，「超過十隻猴子在我機車上扯外送箱，拉鍊還很快就被扯開，把裡面客人的早餐都搶光了！」

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▲原PO外送餐點的途中，遭猴群搶劫。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

原PO趕緊拍照回報客服，表示自己的餐點被猴子搶劫了，卻只得到客服回覆，「那你去跟猴王溝通求情，請把餐點還你，不然你會被公司扣錢的」，原PO當場傻眼，「是要怎麼溝通啊？早餐都被吃完了」，正當原PO準備離開時，還出現一對猴媽媽帶小孩，「我也把我早餐給牠們」，之後就只好自己賠錢請早餐店重做一份給客人。

▲原PO把自己的早餐也給猴媽媽和小孩吃了。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

貼文一出，網友們紛紛回應，「這群猴計畫通耶」，「你遇到專業詐騙集團！而且還是團夥作案」，「不可能扣錢吧？這個派單是在說笑嗎」，「現在中山的猴子會看書了，聰明得很」，「這客服自以為幽默欸…講得是人話嗎」。