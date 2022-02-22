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日本進口草莓3個月爆15件農藥超標　食藥署宣布：啟動逐批查驗

▲▼食藥署公布最新邊境檢驗結果，智利櫻桃、日本鮮草莓等8項不符規定。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布最新邊境檢驗結果，日本鮮草莓再度遭驗出農藥超標。（圖／食藥署提供）

文／中央社

大啖當季草莓注意了，食藥署今天指出，日本進口鮮草莓在3個月內有15批檢出農藥殘留超標，因此啟動逐批查驗把關，而邊境檢驗不合格產品將全數退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不符規定名單，共有8項不符規定產品，包含智利櫻桃、日本鮮草莓、美國飲品噴劑、澳洲葡萄氣泡汁、泰國草莓餅乾棒等，遭檢出農藥殘留、防腐劑或漂白劑添加不符規定。

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食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體電話聯訪表示，近期日本進口的鮮草莓確實檢出農藥殘留超標情況較多，自去年11月至今年1月，共有15批不符規定產品，食藥署昨天開始針對日本草莓全面啟動逐批查驗。

本週邊境檢驗不合格名單，就有2批日本鮮草莓，分別由台湾全農國際股份有限公司與海灞國際有限公司進口；另有2批由喬亦有限公司與啟照國際企業股份有限公司進口的智利櫻桃，檢出農藥殘留不符規定。

陳慶裕提到，智利進口櫻桃近期就檢出4批農藥殘留超標情況，後續將加強智利櫻桃抽批檢驗至20%到50%。

▲▼食藥署公布最新邊境檢驗結果，智利櫻桃、日本鮮草莓等8項不符規定。（圖／食藥署提供）

▲智利櫻桃也被驗出不符規定。（圖／食藥署提供）

此外，美商得利選有限公司自美國進口「好衛武飲品」噴霧500件、共12公斤，檢出防腐劑己二烯酸每公斤0.21克。陳慶裕說，依國內規定噴霧型態的產品不可添加己二烯酸，故屬不符規定產品。

土生國際有限公司自澳洲進口「帕拉幸運精靈葡萄氣泡汁」1266瓶、共949.5公斤，遭檢出漂白劑二氧化硫每公斤0.02克。陳慶裕說，依業者提供的製程，這款葡萄氣泡汁在製程中添加二氧化硫，但依國內法規不可直接添加二氧化硫。

食藥署表示，上述不符規定產品將全數退運或銷毀，未流入市面。

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