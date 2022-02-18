南韓工廠傳16人集體中毒！三氯甲烷「超標6倍」　業者喊冤稱受騙

▲南韓冷氣零件製造商「斗星產業」傳出16名工人清洗產品時集體中毒。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓冷氣零件製造商「斗星產業」（두성산업，DooSung Industrial Co.）近來傳出多達16名員工集體急性中毒，其在清洗公司產品的過程中疑似使用含有三氯甲烷（Trichloromethane）物質的清潔液，且三氯甲烷超標6倍，導致肝功能指數異常。斗星產業表示，根本不知道清潔液的真實成份，稱自己也是受害者。

根據《韓聯社》，位於慶尚南道昌原市的斗星產業廠區有257名常駐員工，本月16日起傳出多達16人出現肝功能指數異常的症狀，就醫後被診斷為「急性中毒」，所幸目前生命並無大礙，南韓勞動部釜山地方雇用勞動廳、昌原支廳已於18日上午9時進行扣押偵查。

調查指出，16名員工在清洗公司製品的過程中，暴露在三氯甲烷高出標準6倍以上的環境中。三氯甲烷為無色的透明液體，其擁有特殊氣味、味甜、易揮發、高折光、不燃，主要會經由人體的呼吸道吸收，一旦人體暴露在三氯甲烷高濃度的環境，恐造成肝臟損傷。

根據南韓勞動部的調查結果，斗星企業廠區內驗出的三氯甲烷最高達到48.36ppm，足足比標準（8ppm）高出6倍。對此，南韓勞動部16日勒令斗星企業停工，並依涉嫌違反產業安全保健法等嫌疑針對代表理事、法人立案調查。

▲南韓勞動部派人針對斗星產業違法項目進行調查。（圖／達志影像）

該起案件為南韓從今年1月27日正式實施「重大災害處罰法」後，首次出現高達16人因職業而產生疾病（集體急性中毒、肝功能異常）的案例。斗星企業表示，他們原先所使用的清潔液從去年10月起依化學物質管理法的規範而被禁止使用，在經過樣品調查後，決定從去年12月2日使用另一廠牌的清潔液。

斗星企業在請願書中表示，他們所採購的另一廠牌出產的清潔液，從物質安全保健資料所標示出的內含成分中，只有二氯乙烯、碳酸二甲酯等，根本就沒有「三氯甲烷」，認為自己也是慘遭欺騙的受害者。

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