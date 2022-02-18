南韓選手慘淪「犯規王」！中國拍電影嘲諷比賽奧步　韓國人氣瘋喊告

▲中國電影《飛吧，冰上之光》將南韓選手描述成不擇手段的犯規王，激起南韓民眾怒火。（圖／翻攝自bilibili）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北京冬奧的短道競速滑冰項目出現多起作弊爭議，不僅南韓在小組賽中奪第1、第2名的選手被判失格，中國選手范可欣甚至扔擲障礙物絆倒加拿大選手。不過，中國在最近上映的一部電影中，卻影射南韓滑冰選手作弊導致主角重傷，如此情節更是激怒南韓民眾怒火，一名教授更向奧委會提告。

中國影壇今年首部聚焦短道速滑題材的電影「飛吧，冰上之光」，於12日在影視串流平台愛奇藝（iQiyi）上線，內容描述來自鄉村的外送天才程煥（姜來 飾）受到曾擔任國家代表隊選手的母親影響，從而接觸短道競速滑冰，經歷艱苦訓練與磨合，最終與另一名短道競速滑冰選手冰心（林瀟 飾）共赴夢想賽場。

根據《韓聯社》，該部電影出現觸怒南韓民眾的情節，電影描述主角慘遭南韓選手伸腳絆倒，導致其中一隻眼睛被溜冰鞋割傷，鮮血佈滿該隻眼睛，最後靠著不放棄的精神努力取勝，南韓選手被描述成「犯規王」，成為電影激起觀眾激昂情緒的反派人物。

▲該電影描述，主角因南韓選手「作弊」，左眼慘遭溜冰鞋刺傷。（圖／翻攝自微博）

對此，從2020年起開始涉足「韓中文化之爭」的南韓誠信女子大學客座教授徐坰德（서경덕）氣憤表示，已經針對該部電影中的爭議內容向國際奧運委員會（IOC）寄出電子郵件提告，他認為中國北京當局早就知悉該部電影的製作方向，卻仍做出誣衊特定國家的行為，如此根本有違奧運精神。

徐坰德表示，「在主辦奧運的城市內，為何能做出助長歧視特定國家（南韓）的行為，來去刺激、喚起國內民眾的愛國情操？這種行為根本違背奧運精神！在奧運比賽期間內上映這種電影，根本是毀損名譽、是對韓國短道競速滑冰選手們非常嚴重的人格汙衊！」

徐坰德呼籲，應向北京市當局、北京2022年冬奧會組織委員會祭出強烈警告措施，以杜絕類似「無恥」的行為再度發生。

▼南韓冬奧選手黃大憲。（圖／路透社）

▲北京冬奧開幕式出現韓服，南韓民眾認為，中國政府此舉無非是想讓世界各國以為，「韓服起源自中國」。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，2月7日晚間舉行的短道速滑男子1000公尺決賽中，南韓選手黃大憲、李俊瑞分別獲得小組內第1、2名，然而裁判在看完回放影片後認為，兩人在變更賽道的過程中犯規，因此判定失格，最終決賽由中國選手任子威與李文龍奪下金牌、銀牌，對此南韓怒控中國在冬奧作弊。

今年北京冬奧掀起南韓國內民眾的「反中情節」，包括開幕式時朝鮮族代表穿上傳統服飾「韓服」（한복），引起南韓民眾對於中國政府「東北工程」中掠奪韓國歷史、文化的疑慮，釜山一名中國留學生更因此慘遭南韓當地人圍毆。

南韓網友們留言酸道，「很期待將來各國拍攝關於『新冠肺炎』的災難電影」、「不然我們也來拍韓國選手被中國選手拿溜冰鞋刺眼的電影吧，順便放進中國收買評審的情節」、「你們中國才是犯規王吧」、「真的是一群比蟑螂還不堪的垃圾」、「希望來拍關於新冠病毒中國啟源說的電影」、「比起日本，中國更令人厭惡！」

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