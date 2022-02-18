蔡英文弔唁林崑海　王定宇透露海董生前仍掛念公投

▲蔡英文（中）前往弔唁三立電視董事長林崑海。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

三立電視台董事長林崑海病逝，總統蔡英文今（18）日上午親自前往靈堂弔唁，並慰問家屬，湧言會立委王定宇事後轉述總統慰問林崑海夫人張秀的情況指出，林崑海去年底入院時，狀況已經不好，但仍用左手寫下1218的數字，當下眾人還沒意會過來，後來才曉得12月18日是四大公投的投票日，顯見海董一生掛念台灣的民主政治發展。

▲林崑海的靈堂。（圖／記者陳宏瑞攝）

林崑海病逝後，政商界人士也陸續到位於高雄殯儀館的靈堂致意，總統蔡英文今天上午9時許也到靈堂上香弔唁，包括高雄市長陳其邁、湧言會立委王定宇、趙天麟、李昆澤和多位民代也都到場。

根據王定宇的轉述，蔡英文上完香時，林崑海夫人張秀身體虛弱，蔡英文特別慰問致意並請夫人要保重身體，而張秀也向蔡總統敘述林崑海在病榻的一段軼事，去年底林崑海住院時，狀況已經不好，右半邊插滿儀器，他用左手寫下歪七扭八的1218幾個數字，大家一開始不能意會，後來才想起12月18日的四大公投投票日，顯見海董既使生病仍不忘關心公投。

在蔡英文抵達前，國民黨主席朱立倫、國民黨高雄市議會議長曾麗燕、議員黃紹庭等人也都到場弔唁，但都表示尊重喪家，不願對外發言。