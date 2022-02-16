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「防疫做太好」成心防？6成民眾反對開放商務入境　專家揭3關鍵與病毒共存

▲「防疫做太好」成為解封心防。（圖／記者李毓康攝）

▲「防疫做太好」成為解封心防。（示意圖，與本文提及人物無關／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

2月14日，中央流行疫情指揮中心宣布，最快在3月中解封邊境，開放商務旅客入境，跟隨全球「與病毒共存」的趨勢。然而，民眾是否準備好，面對台灣下一階段的開放走向？根據《今周刊》獨家調查，顯示近6成（57.5%）民眾不贊成開放外籍商務人士入境，近7成（66%）反對縮短檢疫時間。

▲防疫作太好成解封心防。（圖／《今周刊》提供）

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▲彭博1月底公布最新「全球防疫韌性排名」。（圖／《今周刊》提供，下同）

企業對此鬆綁政策則持歡迎態度，各大公協會、科技和傳產企業主，都異口同聲贊成在兼顧防疫下適度放寬，因為以外貿導向的台灣若不跟上開放腳步，對外經貿的競爭力勢將受到衝擊。

《今周刊》盤點全球重要經濟體邊境與國內防疫政策，僅中國與台灣旅客入境須隔離14天，染疫和接觸者應對措施也相對嚴格。台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪指出，歐美日展覽已恢復辦理，台灣若還是「外客難來，廠商不展」，將破壞國際商務來台採購慣性，建議政府可按「有限開放、有效控管」原則鬆綁。

▲（圖／《今周刊》提供，下同）

針對疫情指揮中心的鬆綁政策，《今周刊》委託畢肯市場研究公司進行電話民調，並邀請台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙，以及行政院前衛生署副署長、陽明交通大學醫務管理研究所教授張鴻仁一同解讀。

從交叉分析後可看出，接種3劑疫苗者有41.7%表示贊成，北北基居民有45.8%贊成；若分析從業工作，更可看出金融保險業（54.6％）、住宿餐飲業（47.6％）、運輸倉儲業（45.4％）是比較贊成開放入境的族群。

而贊成開放（42.5%）和支持縮短檢疫（34%）的原因，都是認為過度嚴格的政策，恐降低台灣產業競爭力，比率分別為79.3%和34.3%。

▲防疫作太好成解封心防。（圖／《今周刊》提供）

防疫與經濟，天秤的兩端如何拿捏？政府應該做好哪些準備，才能在兩者間取得平衡？公布政策前夕，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對《今周刊》表示，思考解封最重要的考量因素，在於Omicron病毒「潛伏期短」、「傳播速度快」、「重症率低」的特性，但他也不諱言，放寬管制措施確實可能讓本土確診病例數上升，但是長遠考量防疫與經濟活動之間的平衡，台灣必須跟進國際趨勢，強化產業競爭力。

▲防疫作太好成解封心防。（圖／《今周刊》提供）

陳時中指出，追加疫苗覆蓋率達到12歲以上人口的50%，是開放邊境的重要配套措施，指揮中心希望3月能達標；對於尚未接踵疫苗的民眾，陳時中明確承諾政府不會祭出強硬手段，將持續宣導疫苗利大於弊的觀念。陳時中也強調，與病毒共存，防疫不能只是政府責任，企業、家庭、個人都需要有防疫觀念。

隨著邊境鬆綁，可預見迎來期待已久的商務交流，科技、傳產和服務業，均樂見其成。然而，面對確診人數可能增加，導致封廠等管理困難的情況，企業除了遵照指揮中心規範，提高防疫管理，積極調查員工施打疫苗情形等作法外，光寶電子以「定期全員快篩」來提早發現，此外也打算採用中國大陸的「網格管理」進行防疫，把生產線的人分成一個個區隔，彼此不能相互流通，藉此設下「防火牆」。

▲防疫作太好成解封心防。（圖／《今周刊》提供）

除了拋棄過去「動態清零」的觀念，改為「重症清零」的防疫目標外，學者對疫情指揮中心提出三大建議。首先，陳秀熙認為，確診者應該要「去汙名化」，Omicron病毒的重症率低，民眾有症狀就會自行就醫，不會隱匿通報，影響疫調結果。

第二，針對未完整施打2劑基礎疫苗（含免疫保護力消退未施打第3劑）者，規畫防疫生活指南，如出入公共場所，出示3天內快篩檢測陰性證明；出入公共場所3天內，避免與家戶長者與孩童接觸；若家中有境外移入者，應避免社交群聚。

第三，張鴻仁建議，疫情指揮中心應強化與民眾的溝通資訊，提出更多科學證據或是國外邊境作法，以降低民眾對鬆綁防疫政策的疑慮。

▲防疫作太好成解封心防。（圖／《今周刊》提供）

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