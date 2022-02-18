　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

LINE群「飆股」喊穩賺不賠　他易經占卦相信不會被騙下場出爐　

▲男子以自學占卦投資沒問題，前往農會信用部滙款。（圖／蘆竹警分局提供）

▲男子以自學占卦投資沒問題，前往農會信用部滙款。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

68歲陳姓男子加入了股票投資群組，經群組內有心人士誘導號稱投資穩賺不賠，陳男起先雖有存疑，但因深信自己學過易經占卦結果沒問題，於是趕往銀行準備匯款新台幣50萬元，所幸行員察覺有異，員警告知對於反詐騙「我們專業的」，並以不知對方姓名住那邊都不知道，風險太大承擔不起，這才讓陳男恍然大悟免於落入詐騙集團的圈套。

▲員警趕抵阻詐，並以反詐專業勸阻成功。（圖／蘆竹警分局提供）

▲員警趕抵阻詐，並以反詐專業勸阻成功。（圖／蘆竹警分局提供）

陳姓男子數月前在通訊軟體LINE上加入了「飆股」群組，經群組內一名網友平常以噓寒問暖、貼對帳單博取其信任，眼見時機成熟，該網友便向陳男聲稱只要匯款給他，即可替他操作一支穩賺不賠的飆股。

陳男起先雖有些許存疑，但因自信學過易經，與一般人不同，是不是騙人的他有能力可以事先知道，經過占卦結果認為匯這筆錢過去是絕對沒有問題的，於是在17日上午10時許至桃園市蘆竹區農會山腳辦事處臨櫃打算匯款新台幣50萬元，所幸行員細心詢問後察覺有異，機警的向警方報案。

蘆竹分局外社派出所巡警員蘇子瀗獲報後趕赴現場協助，用自己的專業知識與從警以來的豐富經驗，耐心向他說明及勸導，對於反詐騙「我們專業的」，並以不知對方姓名住那邊都不知道，風險太大承擔不起，並說占卦雖可尋求心靈慰藉，但來源不明的投資管道不能相信，陳男這才打消了匯款的念頭。

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
最高賺3萬！　這3檔個股今最後申購日
貨輪失火全員棄船！　載近4000輛保時捷、藍寶堅尼還在燒
終於等到！　超商連3天「大杯拿鐵買1送1」
獨／北市薇閣中學驚傳家長確診！　150名師生採檢出爐
房子便宜租學長！他收回氣炸「超髒亂」　網全歪樓：拜託租我
快能去日本玩了！　旅遊業提「357」鬆綁建議
性侵女友13歲女兒　年薪百萬男自曝不舉下場更慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹聯幫內訌！喬20萬賭債被狂轟12槍　帶槍談判家中藏4槍也被捕

毋湯啦！84歲翁愛開車兜風　累了竟打故障燈停中彰快路肩睡覺

遭逼討保護費再硬上！酒女下體出血不敢逃　5煞淫笑：她很好玩

LINE群「飆股」喊穩賺不賠　他易經占卦相信不會被騙下場出爐　

快訊／丰偉環保印股票狠撈3億！董座到案正面曝　獲200萬交保

國三重大車禍！貨車撞聯結車　駕駛拋飛邊坡不治

餵毒性侵女友13歲女兒　年薪百萬男自曝不舉下場更慘

鄰鬼月「披麻帶孝擺腳尾飯」討債　女兒護母1動作反賠2萬

屏東山區驚見「木乃伊」　科技鑑識尋祂回家路

「車上有小孩！」外役監科長遭毆　妻女被噴辣椒水哭：放過我們

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

汽車換道誤判距離撞分隔島　輪胎跳起側翻90°駕駛受困

謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！ 祈錦鈅崩潰：你們幹嘛牽扯外人

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

竹聯幫內訌！喬20萬賭債被狂轟12槍　帶槍談判家中藏4槍也被捕

毋湯啦！84歲翁愛開車兜風　累了竟打故障燈停中彰快路肩睡覺

遭逼討保護費再硬上！酒女下體出血不敢逃　5煞淫笑：她很好玩

LINE群「飆股」喊穩賺不賠　他易經占卦相信不會被騙下場出爐　

快訊／丰偉環保印股票狠撈3億！董座到案正面曝　獲200萬交保

國三重大車禍！貨車撞聯結車　駕駛拋飛邊坡不治

餵毒性侵女友13歲女兒　年薪百萬男自曝不舉下場更慘

鄰鬼月「披麻帶孝擺腳尾飯」討債　女兒護母1動作反賠2萬

屏東山區驚見「木乃伊」　科技鑑識尋祂回家路

「車上有小孩！」外役監科長遭毆　妻女被噴辣椒水哭：放過我們

批王惠美「不夠格縣長」　邱建富：抄襲12年前彰化升格計畫書

高雄超狂燈會住宿優惠！每人只要999元　免費爽吃早餐、哈根達斯

納豆女友「想哭就打掃」吐獨守空屋26天心聲！堅強側臉照曝：等他回來

豬公存3年！他曝「1招無痛儲蓄」養肥到26公斤　總金額曝光超驚人

蘋果「這版本更新」能用行動網路了　PTT壞笑推爆：普天同慶阿

大同技術學院千字文回應財務危機「台糖假扣押不成比例」

龜王是他！跨海澎湖連擲五聖筊　抱走400兩黃金龜市價2500萬元

巴戈罹癌「留1句遺言」逼哭家人！離世前半睜眼　聽他開口才安詳斷氣

柬埔寨打工失蹤1個月！23歲正妹「疑遭綁架」　母曝最後可疑對話

超壯觀！北市「金瀑秘境」搭捷運就到　炮仗花美到3月初

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

社會熱門新聞

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

「車上有小孩！」外役監科長妻女被噴辣椒水哭：放過我們

臥龍洞吊屍！網紅拍片沿路燒紙錢下場慘　臉書急道歉

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

新北版大排長榮　貨櫃車窄巷卡死

餵毒性侵13歲女　年薪百萬男下場曝

北政堂主「鴨鴨」是淡水渡船小開　昔日父喪排場驚人

國三貨車追撞聯結車　駕駛拋飛邊坡不治

屏東山區驚見「木乃伊」　科技鑑識尋祂回家路

丹大林道騎士墜谷亡！林管處要封路了

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

單親媽拍頭打招呼　遭壯漢一把推倒

涉詐領889萬助理費　韓良圻100萬交保

快訊／狠殺2子後墜樓！空軍上兵昏迷4天宣告不治

更多熱門

相關新聞

100萬當頭期款這樣花　專家曝一區買房「租金報酬4%」

100萬當頭期款這樣花　專家曝一區買房「租金報酬4%」

大樂透春節期間加碼「春節百萬紅包」到元宵節全部開出，共新增300位「百萬富翁」。專家表示，有7成樂透得主因不擅理財、過度揮霍，最後宣告破產；100萬元雖金額不高，但仍可當作頭期款，置產小宅出租，滾出新身價。

30歲還在打工很慘？過來人「靠1關鍵」扭轉

30歲還在打工很慘？過來人「靠1關鍵」扭轉

烏俄危機／瑞銀：地緣政治緊張數月後降級　通膨也會回落！

烏俄危機／瑞銀：地緣政治緊張數月後降級　通膨也會回落！

拿300萬存股被抓到！人妻「1要求」糗爆了

拿300萬存股被抓到！人妻「1要求」糗爆了

最適合投資「賺錢天才」星座TOP3

最適合投資「賺錢天才」星座TOP3

關鍵字：

占卦投資投票穩賺不賠反詐

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹停播真相被挖！爆爸爸遭持槍劫千萬

嗆台灣沒快車　網紅改車沒錢付影片曝

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

巴戈兩個女兒「被擋在門口」見父最後一面留遺憾

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底

正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話逼哭人

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

Amber淚揭「胸下性感疤」真相：螺旋槳正中我胸膛

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

Keanna深夜直播反擊！祈錦鈅嚇壞留言：我很抱歉

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

遇水則發！3生肖雨水至好運UP

年紀越大、桃花越多的3星座！

不知道滑水道維修 8歲童滑一半摔死

更多

最夯影音

更多
短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！
小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面