LINE群「飆股」喊穩賺不賠　他易經占卦相信不會被騙下場出爐　

▲男子以自學占卦投資沒問題，前往農會信用部滙款。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

68歲陳姓男子加入了股票投資群組，經群組內有心人士誘導號稱投資穩賺不賠，陳男起先雖有存疑，但因深信自己學過易經占卦結果沒問題，於是趕往銀行準備匯款新台幣50萬元，所幸行員察覺有異，員警告知對於反詐騙「我們專業的」，並以不知對方姓名住那邊都不知道，風險太大承擔不起，這才讓陳男恍然大悟免於落入詐騙集團的圈套。

▲員警趕抵阻詐，並以反詐專業勸阻成功。（圖／蘆竹警分局提供）

陳姓男子數月前在通訊軟體LINE上加入了「飆股」群組，經群組內一名網友平常以噓寒問暖、貼對帳單博取其信任，眼見時機成熟，該網友便向陳男聲稱只要匯款給他，即可替他操作一支穩賺不賠的飆股。

陳男起先雖有些許存疑，但因自信學過易經，與一般人不同，是不是騙人的他有能力可以事先知道，經過占卦結果認為匯這筆錢過去是絕對沒有問題的，於是在17日上午10時許至桃園市蘆竹區農會山腳辦事處臨櫃打算匯款新台幣50萬元，所幸行員細心詢問後察覺有異，機警的向警方報案。

蘆竹分局外社派出所巡警員蘇子瀗獲報後趕赴現場協助，用自己的專業知識與從警以來的豐富經驗，耐心向他說明及勸導，對於反詐騙「我們專業的」，並以不知對方姓名住那邊都不知道，風險太大承擔不起，並說占卦雖可尋求心靈慰藉，但來源不明的投資管道不能相信，陳男這才打消了匯款的念頭。