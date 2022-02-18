比香菜可怕！吃月子餐見「滋補極品」她嚇傻　網狂哀：一聞就頭暈

▲香菜。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多味道較為強烈、特殊的食材總會引發「食物宗教戰爭」，像是香菜的評價就相當兩極。除了香菜之外，就有名女網友試吃月子餐時，看到眼前的「茴香炒蛋」，頓時胃口全沒了！貼文引發熱議，不少網友也回應，「這味道我不行」、「我也不敢吃茴香，它有油漆味」。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到她昨天試吃月子餐，想不到其中一道竟是「茴香炒蛋」。整碗茴香讓她看了根本沒胃口，她還表示，倘若有茴香和香菜可以選擇，她還寧可選擇香菜，「茴香的味道我真的不行啊！」

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貼文曝光後，不少網友也贊同表示，「光聞到，頭就暈爆」、「我也是，那個味道真的不行」、「不只味道，口感都像在吃草，我也真的不行」、「這味道我也沒辦法，好像在吃香水」、「茴香我也不敢吃，那個味道好可怕，香菜好吃多了」、「我也是，吃一次就直接打入冷宮，味道好恐怖」。

▲茴香炒蛋。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

不過，也有許多茴香愛好者回應，「茴香是我的最愛，冬天必買」、「好吃欸！不過這東西本來就很挑人吃」、「我很愛的菜，但我覺得煮成湯比較好吃」、「這道菜是極品欸」、「茴香炒蛋超好吃啊，茴香煮湯也很好吃」、「茴香超肉片！我覺得最適合跟羊肉炒在一起」。

據了解，茴香菜可以溫腎散寒、溫暖子宮，且具有豐富維生素A、鈣質等，有助於滋補養生，如果體質虛寒、有經痛困擾者，可以食用茴香菜來緩解不適。不過，茴香菜也不宜吃太多，如果火氣太大，可能會長瘡。