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學校通知兒發燒38.5度！爸媽怕成破口飛車40分鐘　真相傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

「千萬不要取菜市場名。」一名人妻17日在臉書PO文表示，當天早上和老公去新北市中和擺攤做生意，結果學校打電話通知，說兒子發燒38.5度，她和老公一聽互看一眼，擔心萬一確診就完蛋了，這樣全校都得停課，全家人也要被隔離，嚇得趕緊飛車飆去學校接小孩，但導師接到警衛室通知卻一臉驚訝，雙方核對過後才發現是烏龍一場，原來是另一所小學的學生和她兒子撞名了。

▲▼學校,課堂,學習。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO被告知兒子在學校發燒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的PO文中提到，17日早上剛擺好攤沒多久，就接到學校打來的電話，說兒子發燒38.5度，希望家長前去接送，掛上電話之後，她和老公互看一眼，「如果確診就完蛋了，這樣全校要停課，妹妹的學校也要全校停課，我們都要被隔離了，天啊！是要整死誰啊！」

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夫妻倆立即從中和開車飆回內湖，出發前還先回撥給老師說大約40分鐘到，好不容易抵達學校，經警衛室通知，導師聽完卻一臉驚訝地回問，「XX有發燒嗎？」因為當時不是導師的課，於是又打去保健室詢問，結果兒子不在保健室，導師馬上跑回教室找人，一量耳溫是36度多，根本沒有發燒。

此時，大人們逐漸覺得事情不對勁，原PO把接到的電話號碼告訴導師，一查卻發現不是學校註冊的電話，但對方準確說出兒子的姓名，經過討論，導師覺得可能是詐騙電話或是小孩不想上課故意惡作劇。

然而，原PO的老公認為，如果是詐騙，怎麼會只叫家長到學校接小孩，而不是誆騙匯錢，於是夫妻倆決定回撥電話仔細問一問，這才知道那是另一所小學，「我老公說『你打錯電話了，不過我小孩也是叫XX』，這時我老公覺得那個小孩也很可憐，一直等不到爸爸來接他去看醫生。」

網友們看完全文紛紛留言表示，「這整件事巧合到不可思議」、「這機率有多少啊！好巧」、「搞不好兩位家長電話只差一個號碼」、「去買個刮刮樂吧」、「希望那個小孩最後是平安無事，小感冒而已」。

►這個「大同電鍋」超帥！

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