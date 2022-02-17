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志工高麗菜抓到3隻菜蟲逼退費　20元通話費也要老闆賠

記者黃翊婷／綜合報導

一名務農的網友日前在臉書PO文感嘆，遇到一名號稱常常做志工的客人，明明已經告知無毒栽種一定會有菜蟲，對方事後卻以在高麗菜中抓到3隻菜蟲為由要求退費，不僅親自找上門來，最後還不忘索取5通電話的通話費20元，讓他超級傻眼，「原來志工是這種心腸。」

▲西螺鎮農會帶來各種高麗菜料理，其中「高麗菜封肉」是國人最經典的古早味。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲客人在高麗菜裡發現3隻菜蟲，要求老闆退費還索取20元通話費。（示意圖／記者蔡佩旻攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，14日早上有一名前幾天來買高麗菜的客人打電話來，口氣很凶，劈頭就說高麗菜有蟲要他負責，由於當時他不在家，對方還追問住家地址說要來算帳，「最後說電話費很貴，掛我電話。」

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原PO沒想到的是，客人當天下午真的帶著高麗菜殺過來，臭著臉控訴，「我女兒抓了3隻菜蟲很生氣，我孫子嚇到不敢吃高麗菜」。原PO無奈地說，購買前就已經明確告知無毒栽種一定會有蟲，客人知道也同意，事後抓到蟲卻跑來要求退費，這就算了，更好笑的是，對方連通話費都要索討。

原PO表示，客人拿出手機強調打了5通電話，硬要跟他索取通話費，但因為他家收訊差，其中有4通根本沒有接通，也不會有費用問題，但對方堅持就是有，還補上一句「我常常在當志工，我也知道務農很辛苦，這樣吧，我收你20元電話費就好了」，最後他還是給了這20元的費用，然後目送客人揚長而去，「原來志工是這種心腸。」

這段離譜的經歷公開後，網友們紛紛留言替原PO抱不平，「一路找上你就為了20塊錢，實在也是醉了」、「有的人做志工是愛心，有的人做志工是消業障，你剛好遇到後者，話說沒蟲的菜他還敢吃？如果有農藥，是蟲吃了死在裡面，沒蟲通常是毒到連蟲都不敢吃，人還敢吃嗎？」、「又刷新我的三觀」、「簡直世界奇觀」。

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