　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台爭取加入美印太經濟架構　白宮：仍在協調中

▲▼白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）。（圖／路透社）

▲白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓17日專電

對於台灣積極爭取加入美國印太經濟架構，白宮方面表示，行政部門與印太夥伴、國會與其他利益相關者仍在進行協調，目前沒有更多訊息分享。

美國即將公布印太經濟架構，台灣也多次公開表示爭取加入。白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天也被問到此事。

尚皮耶表示，行政部門與印太夥伴、國會與其他利益相關者對此進行協調，這項工作正在順利進行。但目前沒有更多訊息能夠對外透露。

她指出，印太經濟架構將針對貿易便利化、數位經濟與科技標準、供應鏈韌性、減碳與潔淨能源、基礎建設、勞動標準與其他共同感興趣的領域，設定共同目標。美方致力於促進美國高薪就業、高標準與供應鏈韌性，加強印太地區貿易與投資。

駐美代表蕭美琴昨天與台灣媒體茶敘時，被問到美國研議中的印太經濟架構，她表示，在白宮國安會與美方各界推動過程中，台灣持續表達參與意願。至於架構未來會以何種型態呈現、各國參與方式為何，許多細節仍在協調當中。

她也強調，以台灣在全球供應鏈所扮演的關鍵角色，加上台灣經濟實力在全球科技領域的貢獻，台灣「應該是各國想要爭取合作的對象」。

 

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
快訊／內湖好市多有確診足跡？　今緊急停業清消
台灣馬路奇觀「機車沙洲」！待轉區塞爆雙向道　網認證：die撞
Amber淚揭「胸下性感疤」真相　驚人照片曝：螺旋槳正中我胸
丟丟妹停播真相被挖！爆「爸爸遭持槍搶劫千萬」　警方證實了
Keanna深夜直播反擊：妳沒資格評判我！　祈錦鈅嚇壞狂抱歉
快訊／北北基等4縣市大雨！明近寒流冷氣團來襲　週日酷寒不到1
「大排長榮」新北版！貨櫃車闖三重窄巷卡死　勾斷電線堵塞2小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列重症和確診數下降　將取消綠色通行證制度

台爭取加入美印太經濟架構　白宮：仍在協調中

俄烏危機加劇拖累美股！道瓊重挫622點　台積電ADR跌逾3%

北約秘書長憂心：俄羅斯企圖為入侵烏克蘭找藉口

美國公布「2021惡名市場名單」　台灣未被列名

白俄羅斯揚言：若面臨西方威脅「境內將部署核武」

確診少年「發燒40度」醫院拒收急逝　日防疫新規遭轟：把人當棄民

俄媒：美國駐俄副館長遭驅逐出境

電競正妹嗆「男生170cm才有人權」寧交禿胖男　炎上被戰隊解約

8年來頭一遭！國際油價飆破每桶100美元　未來還會漲？

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

汽車換道誤判距離撞分隔島　輪胎跳起側翻90°駕駛受困

謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！ 祈錦鈅崩潰：你們幹嘛牽扯外人

騎士被廟會陣頭擋路超火大　錄下違規畫面送警局檢舉！

以色列重症和確診數下降　將取消綠色通行證制度

台爭取加入美印太經濟架構　白宮：仍在協調中

俄烏危機加劇拖累美股！道瓊重挫622點　台積電ADR跌逾3%

北約秘書長憂心：俄羅斯企圖為入侵烏克蘭找藉口

美國公布「2021惡名市場名單」　台灣未被列名

白俄羅斯揚言：若面臨西方威脅「境內將部署核武」

確診少年「發燒40度」醫院拒收急逝　日防疫新規遭轟：把人當棄民

俄媒：美國駐俄副館長遭驅逐出境

電競正妹嗆「男生170cm才有人權」寧交禿胖男　炎上被戰隊解約

8年來頭一遭！國際油價飆破每桶100美元　未來還會漲？

快訊／內湖好市多有確診足跡？　今緊急停業清消

劇組拖欠數百人工資…驚爆幕後大股東「陸劇男神」　本尊氣炸親上火線

丟丟妹爸「開賭場被搶千萬」　網再曝無限期停播真相：圈內都知道

黃郁婷結束冬奧發文感謝加油的人　回嗆：開放仇恨者、酸民們留言

貨櫃三雄當中陽明今年預估獲利增幅最低　卻有條件配發最高股利

陳偉殷首度牛棚　阪神二軍監督談調整近況

鄰鬼月「披麻帶孝擺腳尾飯」討債　女兒護母1動作反賠2萬

減重必看！營養師曝「9種食材」多吃，養出易瘦體質

屏東山區驚見「木乃伊」　科技鑑識尋祂回家路

北北基等4縣市大雨！明「近寒流冷氣團」來襲　週日酷寒不到10℃

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

國際熱門新聞

不知道滑水道維修 8歲童滑一半摔死

俄烏危機加劇拖累美股　道瓊重挫622點

女兵吃到飽！北韓「紅色貴族」惡行全曝光

電競正妹嗆「男生170cm才有人權」遭戰隊解約

白俄羅斯：若面臨西方威脅「將部署核武」

美公布2021惡名市場名單　台灣未被列名

確診少年「發燒40度」醫院拒收急逝　日防疫新規遭轟

6歲女孩被失蹤兩年　在樓梯底尋獲

日鬆綁邊境管制　符合條件免隔離

北約秘書長憂：俄國企圖為入侵烏克蘭找藉口

驚悚影片曝！數百隻「黃頭黑鸝」集體猝死墜地

烏東親俄分子狂轟民宅40分鐘「擊中幼稚園」

俄媒：美國駐俄副館長遭驅逐出境

起床發現中2億元　女變富翁照常上班

更多熱門

相關新聞

何謂拜登「印太戰略」新核心？

何謂拜登「印太戰略」新核心？

美國白宮國安會印太事務協調官Kurt Campbell日前先後接受兩個華府智庫受訪與演說，內容主要討論美中關係的發展、美對中國政策，以及拜登政府（the Biden administration）對美國與印太區域合作的看法。究竟Kurt Campbell的談話又為拜登政府「印太戰略」賦予什麼新內涵？

RCEP生效　彰顯CPTPP對台重要性

RCEP生效　彰顯CPTPP對台重要性

關鍵字：

印太經濟架構

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹停播真相被挖！爆爸爸遭持槍劫千萬

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

不知道滑水道維修 8歲童滑一半摔死

快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！

遇水則發！3生肖雨水至好運UP

年紀越大、桃花越多的3星座！

胰臟癌90%是「後天因素」！

台灣最強女諧星？網一致點名她：全方位

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

15坪三房「長輩要求有玄關」！網見雙馬桶：絕了

喊下樓吃飯！床上胖女兒回眸嫌吵

更多

最夯影音

更多
小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？
短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面